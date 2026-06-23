Colapinto palpitó el GP de Austria y lanzó una frase que ilusiona a Alpine: "Queremos seguir peleando por los puntos"

Colapinto anticipó el GP de Austria, destacó el gran momento que atraviesa Alpine y dejó en claro cuál será el objetivo del equipo este fin de semana.

Después de la buena producción que mostró Alpine en Barcelona, Franco Colapinto ya tiene la mira puesta en el Gran Premio de Austria, la octava fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El argentino se mostró optimista por el presente de la escudería francesa y aseguró que el objetivo será mantener la pelea por los puntos en un circuito que le trae grandes recuerdos.

Además de valorar el doblete conseguido por el equipo en la última carrera, el piloto de Pilar remarcó el buen clima que se vive dentro de Alpine: “Hay muy buenas sensaciones en el equipo ahora que estamos bien encaminados en Europa y estoy deseando que llegue la próxima doble cita que comienza esta semana en Spielberg”, expresó en la previa de la actividad.

Colapinto palpitó el GP de Austria y dejó en claro que va en busca de los puntos Colapinto también reveló que aprovechará su estadía en Austria para visitar las instalaciones de BWT en Mondsee, una empresa vinculada a la escudería: “Los visité el año pasado y es una parte muy hermosa del mundo que estoy deseando volver a ver”, comentó el argentino, que continúa afianzándose dentro del paddock de la máxima categoría.

Colapinto se prepara para afrontar el GP de Austria. EFE En cuanto al trazado del Red Bull Ring, el bonaerense recordó sus buenos antecedentes y destacó las particularidades de un circuito que exige máxima precisión: “Es muy divertido y tiene un buen flujo. He tenido cierto éxito allí en el pasado, incluyendo un podio en Fórmula 2 en 2024 y otro en mi temporada debut de Fórmula 3 en 2022”, señaló.