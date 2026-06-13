"Cocho" López en MDZ: de trabajar en la final del 78 a festejar el título del 86 en la casa de Diego Maradona en Nápoles

Hay personas que no solo vieron la historia: la vivieron desde lugares de privilegio. En esta sección de MDZ , los protagonistas de distintas generaciones reviven cómo fue ser testigos de los tres Mundiales que hicieron eterna a la Selección Argentina . En esta oportunidad, el automovilismo y el fútbol se cruzaron en el relato de Osvaldo "Cocho" López , quien demostró que la pasión "argenta" no conoce de fronteras ni de disciplinas.

La primera estrella de la Albiceleste encontró a "Cocho" López en una faceta completamente alejada de las pistas, trabajando directamente en el epicentro de la gloria: el Estadio Monumental.

"El Mundial del 78 lo viví de adentro, porque el presidente de River, don Rafael Aragón Cabrera, nos había dado trabajo en la concesión gastronómica del club. Vivimos el Mundial trabajando y nos sentíamos dueños", recordó el expiloto.

A pesar de las obligaciones laborales de aquella histórica tarde de junio, el sentimiento de hincha pudo más en el momento de la definición contra Países Bajos: "Recuerdo haber estado sentadito en una escalera cuando fue el último gol... nos metíamos en cualquier agujero. Estaba llorando, esa es la realidad".

Para la consagración en México 1986, la experiencia de "Cocho" tomó un tinte cinematográfico. Gracias a su amistad con Jorge Cyterszpiler, López conoció a Maradona desde sus inicios, lo que le permitió vivir el torneo desde el lugar más emblemático del planeta para el 'Diez'.

"En el 86 estaba en Europa, aproveché y me fui a Nápoles, a la casa de Diego. Viví el Mundial ahí. Ese fin de semana me encontré con Guillermo Coppola, otro amigo. Cuando ganamos, salí a las calles de Nápoles y el fanatismo era terrible; si escuchaban la voz de un argentino, se volvían locos. Nunca vi tanto fanatismo".

2022: la revancha de Di María y el orgullo de la "raza argento"

La tercera estrella en Qatar 2022 trajo un perfil más maduro y reflexivo para el ídolo del TC2000, aunque con la misma carga de tensión y el recuerdo latente de las finales frustradas del pasado.

"En 2022 fui más cauto, más tranquilo. Fuimos a verlo con mi mujer, Verónica, a la casa de un amigo", relató. Sin embargo, admitió que la procesión iba por dentro tras la espina que le había quedado de Brasil 2014: "Era una emoción diferente porque ya habíamos visto una final anterior donde no lo pusieron a Di María y yo decía '¿cómo lo perdimos?'. Fue una emoción increíble".

Para cerrar su bitácora mundialista, "Cocho" sintetizó el sentimiento nacional con una frase contundente: "No se puede contar esto, hay que vivirlo. Somos una raza argento terrible".