Carlos Tevez le hace juicio a Independiente y reclama un millón de dólares: el motivo

Carlos Tevez le hizo un juicio al elenco de Avellaneda por un fuerte motivo y reclama un millón de dólares como pago tras su salida del club en 2024.

La delicada situación económica de Independiente sumó un nuevo capítulo judicial. Mientras la dirigencia intenta ordenar las finanzas, levantar inhibiciones y avanzar en el mercado de pases, Carlos Tevez inició una demanda laboral contra la institución por una deuda que supera el millón de dólares.

El Apache, que estuvo al frente del primer equipo entre 2023 y 2024, reclama salarios, premios impagos y diferencias en la liquidación final de su contrato. Según trascendió, el exentrenador se consideró despedido ante la falta de cumplimiento por parte del club y decidió llevar el conflicto a la Justicia.

Carlos Tevez le hace juicio a Independiente y reclama un millón de dólares La cifra exigida asciende a 1.008.932,04 dólares, a lo que se suman 35 millones de pesos actualizables, además de los intereses y las costas judiciales que puedan derivarse del proceso. Un monto que representa un nuevo golpe para una institución que atraviesa una compleja realidad financiera.

Carlos Tevez le reclama a Independiente un millón de dólares por salarios, premios impagos y diferencias en la liquidación final de su contrato. Foto: FotoBaires La salida de Tevez se produjo en medio de un contexto turbulento. En aquel momento, el exdelantero argumentó que su decisión estuvo vinculada a los malos resultados deportivos, las dificultades económicas para reforzar el plantel y hasta a problemas de salud derivados del estrés acumulado. Tiempo después, también manifestó sentirse poco valorado durante su etapa en Avellaneda.