Bombazo y polémica: aseguran que el presidente de un club grande tuvo reuniones con Foster Gillett

La llegada de Foster Gillett al futbol argentino no terminó siendo la mejor experiencia para clubes como Estudiantes de La Plata. El magnate estadounidense había prometido invertir una gran cantidad de dinero en el elenco platense, pero finalmente eso no ocurrió y dejó al Pincha en una situación complicada tras el fichaje de Cristian Medina por 15 millones de dólares.

Además, también participó en las gestiones por Rodrigo Villagra y Valentín Gómez, quienes debido a la demora en el envío del dinero quedaron en una situación incierta, al punto de tener que entrenarse en plazas mientras aguardaban una definición. Para colmo, la transferencia del defensor de Vélez al Udinese se frustró, lo que generó el enojo del jugador, que finalmente recaló en el Betis, ya sin la presencia del inversor en la operación.

Ahora, en las últimas horas, el nombre de Foster Gillett se volvió a mencionar en San Lorenzo, club que atraviesa un mal presente institucional. Quien relacionó al estadounidense con el Ciclón fue Martín Cigna, ex secretario tras haber presentado la renuncia una semana atrás, reveló que Marcelo Moretti sostuvo charlas con el magnate para que desembarque en la institución de Boedo: "En San Lorenzo hace rato hay personajes raros, de los cuales muchas veces no conoces sus verdaderas intenciones", comenzó en diálogo con TyC Sports.

Marcelo Moretti San Lorenzo moretti_cuervo 2.jpg Aseguran que Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, se reunió con Foster Gillett.

Foster Gillett fue vinculado a San Lorenzo "San Lorenzo fue, es y será siempre una Sociedad Civil. Por supuesto que es un club de fútbol, pero además tiene un rol social impresionante en toda la Ciudad de Buenos Aires y no debe renunciar jamás a esa esencia. Es verdad (el acercamiento con Foster Gillett) y tal vez fue la ruptura más grande que tuvimos cuando vi que había conversaciones", aseguró Cigna desmintiendo la versión que brindó Moretti en febrero.