¡Bombazo! River abrochó al primer refuerzo de la era Coudet y pagará 3.500.000 USD$

River sorprendió a todos y en una negociación relámpago abrochó al primer refuerzo de la era Coudet. Pagará 3.5 millones de dólares por el 80% del pase.

En plena fecha FIFA, mientras la atención se centra en el amistoso de la Selección argentina ante Selección de Mauritania, River Plate sorprendió en el mercado con la incorporación de Tobías Ramírez, joven defensor central de Argentinos Juniors.

Según informó el periodista Hernán Castillo, desde Núñez pagarán 3.5 millones de dólares por el 80% del pase. No obstante, desde la dirigencia del cuadro de La Paternal sostienen que la cifra asciende a 5 millones por el mismo porcentaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RenzoMPantich/status/2037650619000070547&partner=&hide_thread=false [CONFIRMADO] Tobías Ramírez será refuerzo de RIVER. Hay acuerdo entre Argentinos Jrs y la dirigencia del CARP. La operación se dará en una cifra cercana a los USD 3.5M por el 80% de su ficha.



¿Por qué todo tan repentino? El Bicho necesita vender y la directiva del… pic.twitter.com/VJAsuAOvge — RENZO PANTICH (@RenzoMPantich) March 27, 2026 River Plate sorprendió y abrochó a Tobías Ramírez La llegada del zaguero de 19 años se da en un contexto particular, ya que el Torneo Apertura ya lleva doce fechas disputadas. Sin embargo, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo aprovecharía un cupo excepcional habilitado tras la venta de Matías Galarza Fonda para concretar la inscripción en los próximos días.

Ramírez es considerado uno de los proyectos defensivos más prometedores del fútbol argentino. Fue una de las figuras de la Selección argentina Sub 20 en el último Mundial de la categoría y ya suma experiencia en Primera, con 31 partidos disputados en 2023 con apenas 17 años. En el último tiempo, su participación se redujo tras recuperarse de un desgarro miofascial.

Su juventud y proyección lo convierten en una apuesta a futuro, tanto en lo deportivo como en lo económico. El defensor firmará contrato con River hasta diciembre de 2029, con la expectativa de consolidarse y eventualmente generar una venta importante a mediano plazo. Por su parte, en Argentinos la operación también responde a una necesidad financiera, tras las tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y la Copa Libertadores, que impactaron en el presupuesto.