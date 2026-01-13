Bombazo: Ricardo Centurión regresa al fútbol argentino para jugar la Primera Nacional 2026

Ricardo Centurión llegó este martes al país y se espera que el miércoles firme con un importante club del Ascenso hasta diciembre.

Ricardo Centurión, uno de los futbolistas más habilidosos que jugaron en el fútbol argentino en la última década, que supo brillar con las camisetas de Racing y Boca, pero vio su carrera fuertemente afectada por sus constantes y prolongadas inconductas, regresó al país para disputar la temporada 2026 de la Primera Nacional.

Tras su problemática salida de Vélez, el extremo de 32 años vistió en 2025 la camiseta de Oriente Petrolero de Bolivia, en donde jugó un total de 31 partidos, marcó 9 goles, dio 4 asistencias y fue expulsado en 2 oportunidades. Luego de su experiencia en el altiplano, estará defendiendo los colores de un equipo del Ascenso.

Ricardo Centurión será nuevo jugador de Racing de Córdoba Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/2011212751465824263?s=20&partner=&hide_thread=false Ricardo Centurión ya está en Córdoba para firmar con Racing.

*Restan mínimos detalles que se hablarán en persona y, si todo está bien, firmará por un año. pic.twitter.com/nKndwfRIgc — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 13, 2026 Se trata de Racing de Córdoba, que quiere volver a Primera después de 36 años, tras su último descenso de la máxima categoría en 1990. Ricky arribó a la ciudad este martes por la tarde y, según informó el periodista especializado en fichajes César Merlo, restan "detalles mínimos" para oficializar su contratación. La misma sería por un año (hasta diciembre de 2026) y debería anunciarse en las primeras horas del miércoles.

La Academia de Nueva Italia será el décimo club en el que juegue Centurión, tras sus pasos por Racing de Avellaneda (donde se formo y debutó), Genoa, San Pablo, Boca (adonde tiene intenciones de volver antes de retirarse), Atlético de San Luis de México, Vélez, San Lorenzo, Barracas Central y Oriente Petrolero.