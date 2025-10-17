Atento, San Lorenzo: un gigante de Europa viene a la carga por dos de sus figuras

San Lorenzo atraviesa un delicado y complejo presente dirigencias, económico y futbolístico. El pasado lunes, Marcelo Moretti se “escapó” de la sede de Avenida La Plata mientras varios hinchas protestaban en el lugar y pedían por su renuncia en el cargo. Al ver que el clima cada vez era más caliente, el mandamás se subió a una patrulla de la policía y huyó de la zona.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que un día después de lo sucedido, llegó una notificación al club de que deberán pagar una deuda de 4.7 millones de dólares en los próximos días al Fondo Suizo, y en caso de que no lo hagan se puede decretar la quiebra del Ciclón. No obstante, desde la CD pueden estirar el tiempo armando una buena estrategia o un plan de pagos.

Por último, en las últimas horas, varios futbolistas le reclamaron a la dirigencia por falta de pagos de los meses de julio, agosto y septiembre. Incluso, algunos referentes como Alexis Cuello, Johan Romaña y Orlando Gill amenazaron con que si no cumplían con el salario, se considerarían jugadores libres y podrían irse del club cuando ellos deseen.

La oferta que recibió San Lorenzo por dos de sus promesas Ante todo lo ocurrido en los últimos 4 días, este viernes por la mañana llegó una noticia a San Lorenzo que podría ayudar en lo económico e institucional: el Sevilla de España, club que dirige Matías Almeyda, puso los ojos en Facundo Gulli e Ignacio Perruzzi, dos titulares y futuras promesas del elenco azulgrana. Incluso, Antonio Cordón, el director deportivo del cuadro andaluz estuvo en Buenos Aires siguiéndolos de cerca en los últimos compromisos, según informaron varios medios españoles.