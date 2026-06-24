Atento, Colapinto: la FIA confirmó cambios reglamentarios para la temporada 2027 y 2028 de la Fórmula 1

Este martes por la mañana, la FIA anunció importantes cambios en el reglamento y en los monoplazas de la Máxima para las próximas dos temporadas.

La Fórmula 1 empieza a delinear su futuro y la FIA confirmó una batería de cambios reglamentarios que modificarán el ADN de la categoría a partir de 2027 y 2028. Luego de varias reuniones entre los fabricantes y las autoridades del campeonato, el Consejo Mundial del Deporte Motor aprobó oficialmente las nuevas medidas, que apuntan a mejorar el rendimiento de los monoplazas y corregir algunos problemas detectados en el reglamento que debutará en 2026.

La principal novedad pasa por las unidades de potencia. La FIA decidió devolverle mayor protagonismo al tradicional motor V6 de combustión interna y reducir la incidencia de la parte eléctrica. El objetivo es evitar algunas dificultades técnicas que surgieron durante el desarrollo de la nueva generación de autos y garantizar un mejor equilibrio en el rendimiento.

La FIA confirmó cambios reglamentarios para la temporada 2027 y 2028 de la F1 Los números muestran claramente el rumbo elegido. El motor térmico aumentará progresivamente su potencia: pasará de 400 kW en 2026 a 420 kW en 2027 y alcanzará los 450 kW en 2028. Paralelamente, la participación del sistema híbrido disminuirá hasta llegar a un reparto definitivo del 60% de potencia proveniente del motor de combustión y un 40% correspondiente a la parte eléctrica.

La Fórmula 1 vuelve a cambiar su reglamento tras varios meses de polémica. www.formula1.com Además, el organismo rector aprobó un incremento en el flujo de combustible y una mayor capacidad de recuperación de energía para mantener las prestaciones de los autos. También se confirmó que habrá cuatro jornadas de pruebas de pretemporada en lugar de tres, una decisión tomada debido a la complejidad técnica que demandará la adaptación a los nuevos monoplazas.