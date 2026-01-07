Atento, Boca: Kevin Zenón es seguido de cerca por un equipo de España y podría irse en los próximos días

Tras perder mucho lugar en la consideración de Úbeda, Kevin Zenón es buscado por un equipo de España y podría dejar al Xeneize para jugar en el Viejo Continente.

Kevin Zenón no atraviesa su mejor momento en Boca. El volante ofensivo era una de las piezas claves en el cuadro de la Ribera, a tal punto que a comienzos del 2025 era titular indiscutido. Sin embargo, con el correr del tiempo fue perdiendo su lugar en el once y quedó relegado en la consideración de Úbeda.

Ahora, el ex Unión de Santa Fe es un jugador prescindible para el DT y es por ello que podría irse del club en este mercado de pases. En concreto, el equipo que viene a la carga por el futbolista de 24 años es el Alavés de España.

El Alavés del Chacho Coudet viene por Kevin Zenón Desde el conjunto español, quien tiene como entrenador a Eduardo "Chacho" Coudet y a Lucas Boyé, Nahuel Tenaglia y Facundo Garcés como los argentinos dentro del plantel, no pueden comprar futbolistas por lo que enviarían una oferta por un préstamo con opción de compra.

Kevin Zenon El Alavés de España viene a la carga por Kevin Zenón. @kevinzenon Por su parte, desde Boca no habría resistencia a facilitar su partida, dado que no se trata de una pieza clave dentro del equipo y que, además, el arribo de incorporaciones recientes lo dejaría con un rol todavía más secundario. En ese contexto, la salida del mediocampista con vocación ofensiva aparece como una posibilidad concreta.