Atento, Boca: Kevin Zenón es seguido de cerca por un equipo de España y podría irse en los próximos días
Tras perder mucho lugar en la consideración de Úbeda, Kevin Zenón es buscado por un equipo de España y podría dejar al Xeneize para jugar en el Viejo Continente.
Kevin Zenón no atraviesa su mejor momento en Boca. El volante ofensivo era una de las piezas claves en el cuadro de la Ribera, a tal punto que a comienzos del 2025 era titular indiscutido. Sin embargo, con el correr del tiempo fue perdiendo su lugar en el once y quedó relegado en la consideración de Úbeda.
Ahora, el ex Unión de Santa Fe es un jugador prescindible para el DT y es por ello que podría irse del club en este mercado de pases. En concreto, el equipo que viene a la carga por el futbolista de 24 años es el Alavés de España.
El Alavés del Chacho Coudet viene por Kevin Zenón
Desde el conjunto español, quien tiene como entrenador a Eduardo "Chacho" Coudet y a Lucas Boyé, Nahuel Tenaglia y Facundo Garcés como los argentinos dentro del plantel, no pueden comprar futbolistas por lo que enviarían una oferta por un préstamo con opción de compra.
Por su parte, desde Boca no habría resistencia a facilitar su partida, dado que no se trata de una pieza clave dentro del equipo y que, además, el arribo de incorporaciones recientes lo dejaría con un rol todavía más secundario. En ese contexto, la salida del mediocampista con vocación ofensiva aparece como una posibilidad concreta.
Los números de Zenón en 2025
La participación de Kevin Zenón fue mínima durante la segunda mitad de 2025. Apenas acumuló 116 minutos en el Torneo Clausura, repartidos en diez presentaciones, lo que arroja un promedio cercano a los 12 minutos por partido. En cuanto a su producción ofensiva, registró cuatro tantos: uno frente a Argentino de Monte Maíz en la Copa Argentina, otro ante Alianza Lima en la fase previa de la Copa Libertadores y los dos restantes contra Belgrano y Tigre, ambos por el Torneo Apertura.