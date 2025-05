La llamativa reacción de Mariano Herrón en el golazo de Kevin Zenón frente a Tigre

Boca abrió el partido en Victoria con un verdadero golazo, de esos que merecen repetición infinita. La jugada nació con un quite de Rodrigo Battaglia en el área propia, que incluso fue revisado por el VAR por una posible infracción. Pero el árbitro dejó seguir y allí se armó la contra letal del Xeneize.

Alan Velasco tomó la lanza y condujo la salida rápida. A toda velocidad, habilitó a Miguel Merentiel, que con su potencia habitual encaró hacia el arco, frenó con un enganche ante la presión rival y cedió la pelota para la llegada de Kevin Zenón. El ex Unión no dudó: abrió el pie izquierdo y la colgó del ángulo. Un golazo.

Mirá la reacción de Herrón tras el golazo de Zenón

Zenón, que jugó como extremo por derecha, en una posición que no venía ocupando con Gago (donde era interno por izquierda), le dio la razón a la apuesta táctica de Mariano Herrón. Sin embargo, lo más curioso fue lo que vino después del gol.

Mientras todos festejaban, el DT interino de Boca ni se inmutó. No lo gritó, no alzó los brazos, no sonrió. Se mantuvo de brazos cruzados, mascando chicle, y al rato se acercó a la línea para dar indicaciones. Una actitud llamativa, que no pasó desapercibida para las cámaras ni para los hinchas.

¿Frialdad estratégica o mensaje contenido? Lo cierto es que, en medio de un clima caliente tras la salida de Gago, Herrón parece decidido a marcar perfil propio, incluso en los festejos.