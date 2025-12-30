¡Atención, Tomba y Cruzado! Cuándo y a qué hora será el debut de ambos en la Primera Nacional 2026
La AFA comunicó la programación tentativa para la fecha que marcará el debut de Godoy Cruz y Maipú en el próximo torneo.
La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer este martes la programación tentativa de la primera fecha del torneo de Primera Nacional 2026, el máximo certamen de ascenso que comenzará el segundo fin de semana de febrero y otorgará dos lugares para la Liga Profesional de Fútbol 2027.
El nuevo campeonato se disputará con el mismo formato que el torneo anterior, con dos zonas de 18 equipos cada una, que jugarán todos contra todos a partidos de ida y vuelta, más un interzonal, y en donde los primeros de cada grupo jugarán la final por el primer ascenso.
Por su parte, los restantes siete clubes mejor ubicados se clasificarán al torneo reducido y competirán por el segundo ascenso junto con el perdedor de la final. Además, los dos últimos equipos de cada zona descenderán de categoría.
El debut del Tomba y el Cruzado en la Primera Nacional 2026
Según la programación tentativa que comunicó la AFA, Godoy Cruz iniciará su camino el próximo domingo 8 de febrero, desde las 20, cuando reciba a Ciudad Bolívar en el Feliciano Gambarte, en el partido de la primera fecha de la zona A.
Por su parte, Deportivo Maipú lo hará el martes 10 de febrero, desde las 18, cuando enfrente a Agropecuario de Carlos Casares en el estadio Ofelia Rosenzuaig por la jornada inaugural del grupo B.