¡Atención, Tomba y Cruzado! Cuándo y a qué hora será el debut de ambos en la Primera Nacional 2026

La AFA comunicó la programación tentativa para la fecha que marcará el debut de Godoy Cruz y Maipú en el próximo torneo.

Mariano Toedtli, DT del Tomba, y Alexis Matteo, DT del Cruzado, ya diagraman el debut en la temporada 2026.

El nuevo campeonato se disputará con el mismo formato que el torneo anterior, con dos zonas de 18 equipos cada una, que jugarán todos contra todos a partidos de ida y vuelta, más un interzonal, y en donde los primeros de cada grupo jugarán la final por el primer ascenso.

Sede de la AFA, en el microcentro porteño En medio de los escándalos, la AFA empezó a programar los torneos del año entrante. Por su parte, los restantes siete clubes mejor ubicados se clasificarán al torneo reducido y competirán por el segundo ascenso junto con el perdedor de la final. Además, los dos últimos equipos de cada zona descenderán de categoría.

El debut del Tomba y el Cruzado en la Primera Nacional 2026 Según la programación tentativa que comunicó la AFA, Godoy Cruz iniciará su camino el próximo domingo 8 de febrero, desde las 20, cuando reciba a Ciudad Bolívar en el Feliciano Gambarte, en el partido de la primera fecha de la zona A.