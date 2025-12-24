El particular posteo de un equipo de la Primera Nacional, con el Tomba como protagonista

Acassuso se tomó con humor su ascenso en la Primera Nacional y subió un divertido video a redes sociales, con el Tomba presente.

El Club Atlético Acassuso jugará por segunda vez en su vida en la segunda categoría del fútbol argentino. Lo hizo en la década del 40', cuando los formatos eran otros, y ahora lo hará tras el ascenso conseguido en este 2025 luego de una gran temporada y de la victoria en la final ante Deportivo Armenio.

A principio de semana se conocieron los grupos de la Primera Nacional y el "Quemero" jugará en la Zona A, donde también se encuentra Godoy Cruz Antonio Tomba.

Después de que se realizara el sorteo, los responsables de las redes sociales del club realizaron un particular y divertido posteo. Se trata de un reconocido sketch del popular Mr. Bean.

En esa escena, el humorista, que representa a Acassuso, se sube a un avión y por algún motivo, la azafata lo manda hacia la "primera clase", donde están personajes que representan, por ejemplo, a Godoy Cruz, a Colón de Santa Fe y a Ferro Carril Oeste.

El posteo generó muchísimas reacciones y, por supuesto, las felicitaciones a los creadores por la creatividad.