Mercado de pases: el Tomba empieza a moverse y anunció su segundo refuerzo

El Tomba anunció oficialmente a su segundo refuerzo. Se trata de un defensor que llega desde un club de Primera División.

Tras el anuncio de este lunes respecto a la contratación de Camilo Alessandría, Godoy Cruz comunicó oficialmente la llegada de otro refuerzo de cara a la temporada 2026. Se trata de un lateral por derecha que viene de jugar en Primera División con Unión de Santa Fe: Francisco Gerometta, de 26 años, que surgió en el Tatengue y que tuvo un paso por Gimnasia y Esgrima La Plata.

El defensor, que tiene más de 70 partidos en Unión, con mucha continuidad en la temporada 2023 y en la 2024, perdió terreno este 2025 sobre todo en el clausura en el que solo disputó un encuentro.

Gerometta es el segundo refuerzo de Godoy Cruz tras la contratación de Camilo Alessandría, de 25 años, que llega procedente de Sportivo Belgrano de San Francisco, equipo que milita en el Federal A y que llega al Tomba tras haber disputado 31 encuentros y anotado 5 goles en la última temporada.

https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubGodoyCruz/status/2006062953540325814&partner=&hide_thread=false



Francisco Gerometta es nuevo refuerzo de Godoy Cruz.



El lateral derecho de 26 años llega proveniente de Unión de Santa Fe



¡Éxitos junto al Expreso! pic.twitter.com/5es6akkgHl — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) December 30, 2025 Además de Alessandría y Gerometta, se suman al plantel del Tomba para el 2026, Roberto Ramírez y Mariano Santiago. Ambos regresan de sus respectivos préstamos y se quedarán en el club, mientras que la CD y el cuerpo técnico ncabezado por Mariano Toedtli evaluará la situación de Martín Pino, quien también debe volver tras su paso por San Martín de Tucumán.

De a poco, el Tomba se va armando para disputar la segunda categoría del fútbol argentino, con la cabeza puesta en volver rápidamente, tras el descenso.