Godoy Cruz sumó a su primer refuerzo y empieza a armarse para la Primera Nacional
Godoy Cruz anunció oficialmente la contratación del primer refuerzo. Se trata de un defensor central que viene de jugar en el Federal A.
¡Por fin! Después de tanta espera, Godoy Cruz anunció al primer refuerzo de cara a la temporada 2026. Se trata del defensor central Camilo Alessandria, de 25 años que llega procedente de Sportivo Belgrano de San Francisco, equipo que milita en el Federal A.
Noticia en desarrollo...