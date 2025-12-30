¿Se van o no se van? La Lepra y el Tomba esperan ofertas que por ahora no llegan

En Independiente Rivadavia y en Godoy Cruz Antonio Tomba hay varios futbolistas que tienen el celular en la mano esperando la "llamada definitiva" e incluso los bolsos listos para partir. Es una realidad. Por diversos motivos no van a continuar en Mendoza . Son varios y parece que las salidas se darán en cualquier momento. Pero siguen acá, esperando, en un mercado de pases que viene a paso lento.

La situación en cada club es diferente. La Lepra , en Primera División y tras haber conseguido el título de Copa Argentina, revalorizó a sus futbolistas y puede vender bien. El Tomba , tras el descenso a la Primera Nacional, espera desprenderse de varios sueldos altos para la categoría -ya lo hizo con algunos- y espera ofertas por otros. Al mismo tiempo, varios quieren continuar su carrera en Primera. Pero el tiempo pasa, y nada.

Sebastián Villa no va a continuar en Independiente Rivadavia. Es un hecho. El tema es que por el momento hay varios rumores, pero ni una oferta formal por el colombiano que quiere dar una salto en su carrera, luego de haber regresado al fútbol argentino y llevar de la mano a la Lepra a su primera estrella.

El exdelantero de Boca Juniors, que tiene entre ceja y ceja el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, suena en River Plate y en clubes de Brasil como Flamengo, Gremio o el mismísimo Santos de Neymar. La dirigencia de Independiente Rivadavia no quiere regalarlo y espera una oferta de alrededor de 15 millones de dólares por él. ¿River pondría ese dinero? Difícil.

Tras casi dos temporadas completas en Independiente Rivadavia , con goles, asistencias, título, clasificación a la Libertadores y un rendimiento superlativo, quiere volver a los primeros planos para tener alguna chance de regresar al seleccionado de su país.

La situación de Ezequiel Centurión está por resolverse. En principio, seguirá su carrera en River Plate, dueño de su pase, teniendo en cuenta que Jeremías Ledesma no continuará en el Millonario. Gallardo pidió que se quede tras regresar de su préstamo. La pregunta es si el arquero querrá quedarse a ser suplente de Franco Armani o forzará su salida.

Respecto a otros jugadores de Independiente Rivadavia que fueron muy importantes en la temporada 2025 -como es el caso de Sheyko Studer, Iván Villaba, Tomás Bottari o Matías Fernández- que pueden ser tentados por otras instituciones en este mercado de pases, no hay nada.

En el Tomba, varios buscan seguir en Primera

En Godoy Cruz, la situación de Santino Andino es similar a la de Sebastián Villa en la Lepra. No va a continuar en el club, pero no hay certezas sobre su destino. El club espera una oferta concreta y que conforme, pero la misma no llega y no quieren regalarlo.

El Chulu está a un paso de River, que ofreció un dinero insuficiente. La dirigencia del Tomba pretende vender el 100% del pase en no menos de 8 millones de dólares, un monto que River no está dispuesto a invertir en este mercado. De hecho, ofreció mucho menos por el 50%. De todas maneras, siguen negociando, ahora con el Como de Italia en el medio, equipo que se metió en la conversación. El entorno del jugador, quiere que su destino sea Europa.

Andino, última aparición mendocina. Foto: Santiago Tagua / MDZ Dónde seguirá su carrera Chulu Andino es una incognita en este momento. MDZ

Al mismo tiempo y aunque no han salido a decirlo publicamente, varios integrantes del equipo que descendió quieren seguir su carrera en Primera o en el exterior y son los que más esperan ansiosos el llamado, mientras trabajan con el Tomba en la pretemporada.

A Agustín Auzmendi lo quiere Gimnasia y Esgrima La Plata a préstamo. En Godoy Cruz no ven factible esa posibilidad. Siguen negociando. Al Indio Nicolás Fernández lo quiere Diego Aguirre en Peñarol de Uruguay, pero no han realizado una oferta formal por él. Franco Petroli suena en Estudiantes de Río Cuatrto, Talleres de Córdoba y ahora en Unión de Santa Fe, pero nada concreto por ahora.

Por Vicente Poggi no hay ni siquiera rumores, pero él tiene intenciones de irse. Mateo Mendoza también desea continuar su carrera en Primera, al igual que Lucas Arce. Gonzalo Abrego despertó interés de Newell's Old Boys y hay que ver qué pasa con Luca Martínez Dupuy.

Por ahora, todos estos nombres continuan vinculados a los clubes de Mendoza. Pero habrá novedades. A sentarse y esperar.