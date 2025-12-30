La Lepra puso primera en Ciudad Deportiva: las única dos caras nuevas en la práctica

Independiente Rivadavia puso primera de cara a la temporada 2026, con el entrenamiento de este lunes por la tarde en la Ciudad Deportiva y, con la práctica de este martes por la mañana. El equipo de Alfredo Berti se prepara para una temporada dura, con participación en los Torneos Apertura y Clausura de Primera División, en la Copa Argentina y en la Copa Libertadores de América.

Debido al temprano debut en la Copa Argentina, como defensor del título , ante Estudiantes de Buenos Aires en San Luis, el próximo 18 de enero, el cuerpo técnico sorprendió a todos y arrancó con los trabajos de pretemporada una semana antes de lo previsto. Lo hizo este lunes 29 de diciembre cuando la idea era arrancar el 5 de enero. Pero tuvo que ganarle terreno al calendario.

En ese contexto, la primera práctica fue este lunes por la tarde y en ella estuvieron algunos jugadores del plantel, no todos. Por ejemplo, Sebastián Villa , que aún forma parte de la institución pero que no seguirá en el club, no estuvo presente. El colombiano espera ser transferido en los próximos días, aunque la CD espera una mejor oferta.

Al mismo tiempo, continúan las negociaciones con otros futbolistas, como es el caso de Nicolás Retamar y Maxi Amarfil , y se espera también que se resuelva la situación de Ezequiel Centurión , que volvió a River.

El plantel azul tendrá libre el 31 y el 1 y vuelve a las prácticas para ya no parar, el viernes 2 de enero.

Las únicas caras nuevas en el primer entrenamiento de la Lepra

En el comienzo de la pretemporada, dos futbolistas participaron de la misma hasta el momento. Se trata del arquero Emmanuel Gómez Riga, de 24 años y que surgió en Vélez Sarsfield y viene de jugar en Alvarado de Mar del Plata, que fue confirmado este lunes y que ya está a dispsición de Alfredo Berti. Y de Tobías Ganduglia, el chico que quedó libre en Estudiantes de La Plata y, en principio, tendrá continuidad en la Reserva del Azul.

Respecto al mercado de pases, solo aparece en el radar como único refuerzo José Florentín, el ex Central Córdoba de Santiago del Estero, que ya fue confirmado, pero no aún oficialmente.

Al mismo tiempo, es un hecho que Gonzalo Ríos regresará a la institución tras su paso a préstamo por Banfield y será tenido en cuenta. No mucho más.

La Lepra debuta en Copa Argentina y luego juega por el torneo local, en la fecha 1, con Atlético Tucumán en el Bautista Gargantini.