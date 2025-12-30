Qué pasó con la nueva camiseta de la Lepra y cuándo será la presentación

Si bien se esperaba el anuncio para diciembre, dos cuestiones puntuales postergaron la presentación de la nueva indumentaria de Independiente Rivadavia.

Más allá del armado del plantel, con un mercado de pases que por ahora no generó novedades importantes, la institución del Parque diagrama una temporada en la que no deberá dejar nada librado al azar.

berti Alfredo Berti diagrama la pretemporada de cara al debut en la temporada, previsto para el 18 de enero ante Estudiantes (BA) en San Luis. Prensa Independiente Rivadavia Y mientras el plantel que dirige Alfredo Berti volvió a los trabajos este lunes, con la mente puesta en el debut por Copa Argentina el próximo 18 de enero, la dirigencia del Azul define por estas horas no sólo cuestiones vinculadas al plano deportivo, sino también a lo estrictamente institucional.

Qué pasó con la nueva camiseta de la Lepra Si bien el cambio de la marca que viste al club despertó mucho interés en el mundo Lepra, dos cuestiones puntuales postergaron la presentación de la nueva indumentaria que proveerá la firma norteamericana Aifit.

Lepra En la publicación de la nueva marca se pueden ver algunos detalles de las nuevas camisetas. Instagram Aifit Por un lado, el contrato que Independiente Rivadavia tiene con Lyon, la marca actual, vence recién el 31 de diciembre, por lo que el club no puede realizar el anuncio oficial antes de esa fecha. Y por el otro, la nueva firma solicitó un lugar físico para poder realizar la venta de la indumentaria, algo con lo que la institución no contaba.