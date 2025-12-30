Qué pasó con la nueva camiseta de la Lepra y cuándo será la presentación
Si bien se esperaba el anuncio para diciembre, dos cuestiones puntuales postergaron la presentación de la nueva indumentaria de Independiente Rivadavia.
Mientras la institución se prepara para vivir un año histórico, en donde el equipo disputará la Copa Libertadores de América por primera vez, por Independiente Rivadavia aguardan también por otro acontecimiento muy esperado por sus hinchas: la presentación de la nueva indumentaria.
Más allá del armado del plantel, con un mercado de pases que por ahora no generó novedades importantes, la institución del Parque diagrama una temporada en la que no deberá dejar nada librado al azar.
Y mientras el plantel que dirige Alfredo Berti volvió a los trabajos este lunes, con la mente puesta en el debut por Copa Argentina el próximo 18 de enero, la dirigencia del Azul define por estas horas no sólo cuestiones vinculadas al plano deportivo, sino también a lo estrictamente institucional.
Qué pasó con la nueva camiseta de la Lepra
Si bien el cambio de la marca que viste al club despertó mucho interés en el mundo Lepra, dos cuestiones puntuales postergaron la presentación de la nueva indumentaria que proveerá la firma norteamericana Aifit.
Por un lado, el contrato que Independiente Rivadavia tiene con Lyon, la marca actual, vence recién el 31 de diciembre, por lo que el club no puede realizar el anuncio oficial antes de esa fecha. Y por el otro, la nueva firma solicitó un lugar físico para poder realizar la venta de la indumentaria, algo con lo que la institución no contaba.
Más allá de la presentación oficial, MDZ pudo confirmar que el plantel contará con la nueva vestimenta para el primer día de pretemporada, el próximo lunes 5 de enero, por lo que se estima que la misma se encuentre disponible para el público en general para los primeros días del próximo año.