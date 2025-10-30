¡Atención, Lepra! La final de la Copa Argentina aún no tiene sede, pero si árbitro

La AFA confirmó quién será el árbitro y sus colaboradores en la final de la Copa Argentina del miércoles 5 de noviembre entre la Lepra y Argentinos Juniors.

La Lepra venció a River y se metió en la final de la Copa Argentina.

La AFA dio a conocer este jueves quién será el árbitro de la final entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, que aún no tiene sede ni horario. A la espera de que se defina donde se jugará el encuentro, la organización del partido confirmó que, como no podía ser de otra manera, Nicolás Ramírez será el juez principal del partido.

El encuentro se disputará el próximo miércoles 5 de noviembre y los dirigentes de ambos clubes, con la AFA y la organización del certamen, aún no definen en que estadio se disputará la final.

En ese contexto, y ante algunas versiones que hablaban incluso de una postergación, se confirmó este jueves el cuerpo arbitral, con VAR incluido. Estará conformado de la siguiente manera:

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet

Quinto árbitro: Eduardo Lucero

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Pablo Dóvalo Nicolás Ramírez, en el ojo de la tormenta El árbitro Nicolás Ramírez también dirigió la final de la Primera Nacional entre Gimnasia y Deportivo Madryn. Nicolás Ramírez es, en el útimo tiempo, el juez designado para casi todos los encuentros importantes, sobre todo la finales. De hecho, viene de dirigir el partido que le dio el ascenso a Gimnasia y Esgrima ante Deportivo Madryn, en la cancha de Platense, con una actuación polémica.

De todas maneras, no deja de ser uno de los árbitros más respetados y de mejor presente en el fútbol argentino.