Aseguran que Fernando Gago fue operado y hay preocupación por su salud: el escueto comunicado de la U de Chile
El entrenador argentino se sintió mal tras un partido de Universidad de Chile y debió quedar bajo observación médica.
Fernando Gago atraviesa un problema de salud que lo obligó a ausentarse de las actividades de la Universidad de Chile, club que dirige. El entrenador argentino se sintió mal luego de la victoria por 2 a 0 frente a O'Higgins, correspondiente a la liga chilena, y fue trasladado a una clínica privada para recibir atención médica.
El encuentro se disputó el jueves y permitió que el conjunto azul alcanzara el tercer puesto del campeonato local. Sin embargo, una vez finalizado el partido, la atención dejó de estar puesta en lo deportivo y pasó a centrarse en la situación del exfutbolista de Boca Juniors y Real Madrid.
Durante las horas posteriores, el club informó que Gago se encontraba realizándose estudios médicos, mientras distintos medios chilenos comenzaron a aportar detalles sobre su cuadro y evolución.
Qué se sabe sobre el estado de salud de Fernando Gago
Según informó el diario chileno La Tercera, Fernando Gago fue intervenido quirúrgicamente tras presentar problemas cardiovasculares. De acuerdo con la publicación, el procedimiento se desarrolló con éxito y el entrenador se encuentra fuera de peligro, bajo supervisión médica.
Hasta el momento, Universidad de Chile no confirmó esa información. La institución se limitó a comunicar que el técnico estaba siendo sometido a estudios cardiovasculares y que no participaría de los entrenamientos programados.
“Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy. Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, informó la Universidad de Chile en sus redes sociales.
La situación también tendrá consecuencias deportivas inmediatas. Según informaron, Gago no estará presente en el partido que Universidad de Chile disputará este domingo 21 de junio frente a Santiago Wanderers.
Ante su ausencia, el equipo será dirigido de manera interina por Fabricio Coloccini, actual ayudante de campo y uno de los colaboradores más cercanos al entrenador argentino.
Por el momento, ni el club ni el entorno de Gago brindaron precisiones sobre los plazos de recuperación o una posible fecha de regreso a sus funciones. Mientras tanto, el técnico continuará bajo seguimiento médico a la espera de una evolución favorable.