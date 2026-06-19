Aseguran que Fernando Gago fue operado y hay preocupación por su salud: el escueto comunicado de la U de Chile

Fernando Gago atraviesa un problema de salud que lo obligó a ausentarse de las actividades de la Universidad de Chile , club que dirige. El entrenador argentino se sintió mal luego de la victoria por 2 a 0 frente a O'Higgins, correspondiente a la liga chilena, y fue trasladado a una clínica privada para recibir atención médica.

El encuentro se disputó el jueves y permitió que el conjunto azul alcanzara el tercer puesto del campeonato local. Sin embargo, una vez finalizado el partido, la atención dejó de estar puesta en lo deportivo y pasó a centrarse en la situación del exfutbolista de Boca Juniors y Real Madrid .

Durante las horas posteriores, el club informó que Gago se encontraba realizándose estudios médicos, mientras distintos medios chilenos comenzaron a aportar detalles sobre su cuadro y evolución.

Según informó el diario chileno La Tercera, Fernando Gago fue intervenido quirúrgicamente tras presentar problemas cardiovasculares. De acuerdo con la publicación, el procedimiento se desarrolló con éxito y el entrenador se encuentra fuera de peligro, bajo supervisión médica.

Hasta el momento, Universidad de Chile no confirmó esa información. La institución se limitó a comunicar que el técnico estaba siendo sometido a estudios cardiovasculares y que no participaría de los entrenamientos programados.

“Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy. Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, informó la Universidad de Chile en sus redes sociales.

El comunicado de la U de Chile sobre la situación que atraviesa Fernando Gago. X

La situación también tendrá consecuencias deportivas inmediatas. Según informaron, Gago no estará presente en el partido que Universidad de Chile disputará este domingo 21 de junio frente a Santiago Wanderers.

Ante su ausencia, el equipo será dirigido de manera interina por Fabricio Coloccini, actual ayudante de campo y uno de los colaboradores más cercanos al entrenador argentino.

Por el momento, ni el club ni el entorno de Gago brindaron precisiones sobre los plazos de recuperación o una posible fecha de regreso a sus funciones. Mientras tanto, el técnico continuará bajo seguimiento médico a la espera de una evolución favorable.