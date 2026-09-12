Aseguran que Demichelis vive un conflicto en el vestuario a solo 4 partidos de asumir en Leipzig: ¿días contados?

Martín Demichelis atraviesa un momento inesperado en sus primeras semanas al frente del RB Leipzig . Después de un comienzo que había generado buenas expectativas, dos derrotas consecutivas cambiaron el escenario y ahora, según la prensa alemana, el entrenador argentino quedó bajo observación por distintos problemas que exceden los resultados.

El Leipzig primero cayó 1-3 frente al Werder Bremen por la Bundesliga y luego sufrió un duro golpe al perder 1-4 ante Como en la Champions League . Las dos derrotas dejaron siete goles recibidos en apenas dos partidos y encendieron las alarmas alrededor de un equipo que había comenzado la temporada con mejores sensaciones.

En ese contexto, Bild puso el foco sobre la situación de Demichelis y aseguró que los hinchas "están hartos y las dudas sobre si es el entrenador adecuado ya aparecieron en los directivos". La publicación también repasó una serie de factores que explicarían por qué el argentino cuenta con un margen de error reducido pese a llevar apenas cuatro partidos al frente del equipo.

Uno de los aspectos estaría relacionado con el proceso que llevó a Demichelis al Leipzig . Su contratación fue una de las últimas decisiones de Jürgen Klopp como responsable de los equipos de fútbol de Red Bull, antes de asumir como entrenador de la selección alemana .

El desembarco del argentino ya había generado algunas dudas entre los aficionados debido a su antecedente inmediato: venía de dirigir al Mallorca, equipo que sufrió el descenso . Ahora, con los primeros resultados adversos, esas dudas volvieron a aparecer y se sumaron a las críticas por el funcionamiento del equipo.

Entre los principales cuestionamientos también aparece la comunicación dentro del vestuario. Según el medio alemán, Demichelis se comunica en alemán con sus futbolistas y no utiliza el inglés, lo que dificultaría la transmisión de sus indicaciones a aquellos jugadores que no dominan el idioma. Bild calificó la comunicación con sus dirigidos como "desastrosa".

El análisis también cuestiona el funcionamiento colectivo del Leipzig. La publicación describe una "presión irregular y un ataque sin rumbo que lleva a que los jugadores estén claramente desconcertados en el campo". A eso le suma otro reproche: que Demichelis "intenta imponer un juego de presión alta sin tener jugadores para poder llevarlo a cabo".

Los próximos partidos, bajo la lupa

A los problemas futbolísticos y de comunicación se suma, según el citado medio, la falta de referentes dentro del vestuario y una renovación profunda de la plantilla. El club realizó 36 fichajes y además perdió a Diomandé, transferido al Real Madrid y señalado como su principal figura.

Todo este escenario habría llevado a que el futuro de Demichelis quede entre algodones. De acuerdo con la información publicada en Alemania, los próximos dos partidos serán determinantes para el entrenador argentino: Leipzig deberá enfrentarse al recién ascendido HSV y luego al Bayer Leverkusen, antes del próximo parate por la fecha FIFA.

Demichelis necesita resultados para revertir rápidamente el panorama y recuperar respaldo. La situación no implica por ahora un despido confirmado, pero advierten que el margen de error es reducido. Así, a solo cuatro encuentros de haber asumido en Leipzig, Demichelis afronta una etapa decisiva. Los próximos compromisos podrían marcar si logra encaminar su ciclo o si las dudas sobre su continuidad comienzan a transformarse en una amenaza concreta.