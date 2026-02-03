Arsenal eliminó al Chelsea y jugará la final de la Copa de la Liga

Arsenal volvió a imponerse sobre Chelsea y aseguró su lugar en la final de la Copa de la Liga 2025-2026. El equipo de Mikel Arteta ganó 1-0 en el Emirates Stadium y, gracias al 3-2 obtenido en la ida, cerró la serie con un global de 4-2.

El encuentro tuvo un desarrollo táctico y medido, acorde a la ventaja con la que llegaban los Gunners. Durante los primeros minutos, el conjunto local se mostró sólido en el control del balón y cuidadoso en defensa, mientras que Chelsea optó por una postura paciente, consciente de la necesidad de revertir el resultado general.

La primera aproximación clara del partido llegó a los 17 minutos, cuando Piero Hincapié sacó un potente remate desde afuera del área que obligó a una gran intervención del arquero Robert Sánchez. A partir de allí, Arsenal asumió el protagonismo en la posesión, aunque sin encontrar precisión en los metros finales.

Gabriel Martinelli tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador, pero no logró definir con comodidad ante la salida del arquero rival y la defensa de Chelsea alcanzó a neutralizar la jugada. En el mediocampo, Moisés Caicedo y Enzo Fernández intentaron darle equilibrio al equipo visitante, aunque el orden impuesto por Arsenal impidió que los Blues generaran asociaciones profundas. Así, el primer tiempo se cerró sin goles.

En el inicio del complemento, Chelsea mostró una postura más agresiva. Liam Delap estuvo cerca de convertir tras un tiro de esquina, pero no consiguió una buena resolución dentro del área chica. Pese a ese intento, el conjunto visitante no logró sostener el impulso ni incomodar con frecuencia al arco defendido por Kepa.

Con el correr de los minutos, Liam Rosenior buscó variantes desde el banco e hizo ingresar a Cole Palmer y Estêvão para revitalizar el ataque. Sin embargo, las modificaciones no alcanzaron para romper el sólido esquema defensivo del local. Enzo Fernández probó desde media distancia a los 65 minutos, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Arsenal

Arsenal, por su parte, administró el desarrollo del encuentro con inteligencia. Incluso estuvo cerca de convertir tras una acción que Marc Cucurella logró despejar sobre la línea, evitando el gol cuando el partido aún estaba abierto.



Espera por Manchester City o Newcastle

En los instantes finales, Chelsea apostó más al empuje que a la elaboración, y Wesley Fofana tuvo una chance aislada con un intento de taco tras un tiro de esquina. Sin embargo, cuando el visitante quedó expuesto en defensa, Arsenal aprovechó un contragolpe letal y Kai Havertz marcó el único gol del encuentro en la última jugada.

Con ese tanto, los Gunners cerraron la serie con autoridad y confirmaron su clasificación a la final de la Copa de la Liga, donde enfrentarán al ganador de la otra semifinal entre Manchester City y Newcastle.