Alarma en Brasil: Neymar volvió a entrenarse diferenciado y podría perderse otro partido del Mundial

Neymar continúa con molestias en el gemelo derecho y es seria duda para el duelo ante Haití. En Brasil son cautos y priorizan su recuperación.

La preocupación vuelve a instalarse en Brasil alrededor de Neymar. Después de haberse perdido el empate 1-1 frente a Marruecos en el debut del Mundial 2026, el astro paulista continúa arrastrando problemas físicos y todo indica que tampoco estaría disponible para el próximo compromiso ante Haití, programado para el viernes 19 desde las 21:30 (hora de Argentina).

El delantero se sometió nuevamente a estudios médicos para evaluar la evolución de la lesión en el gemelo derecho que sufrió hace aproximadamente un mes mientras jugaba para Santos. Si bien los resultados mostraron una leve mejoría, desde el cuerpo técnico mantienen la cautela y el futbolista seguirá trabajando de manera diferenciada junto al resto del plantel.

Neymar no se recuperó de su lesión y se perdería su segundo partido en el Mundial Desde su llegada a la concentración, Neymar no pudo entrenarse a la par de sus compañeros para evitar agravar la molestia muscular. A pesar de este escenario, Carlo Ancelotti decidió incluirlo en la lista definitiva para el Mundial, consciente de la importancia que tiene tanto dentro como fuera de la cancha.

image Neymar sigue entrenándose con Brasil, pero su participación en el choque con Haití está en duda. X @CBF_Futebol "Está trabajando muy fuerte porque se quiere recuperar lo más pronto posible. Esperamos que pueda estar con el grupo la próxima semana. No solo lo llamamos por su habilidad técnica, sino también por su experiencia y el ejemplo que puede representar dentro de nuestro grupo", había explicado el entrenador italiano días atrás, dejando en evidencia la confianza que deposita en el delantero.