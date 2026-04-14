Alarma en Boca: Agustín Marchesín se volvió a lesionar y se marchó entre lágrimas de la cancha
A los 12 minutos del partido contra Barcelona de Guayaquil, Agustín Marchesín, que había vuelto a jugar hace poco, debió abandonar el campo en carrito médico.
Agustín Marchesín volvió a jugar el último fin de semana tras recuperarse de su lesión muscular y recuperó su lugar como titular en Boca Juniors. Este martes, Claudio Úbeda lo incluyó en el once inicial para el duelo contra Barcelona de Ecuador por la fecha 2 de la Copa Libertadores, en la antesala del Superclásico del domingo.
Sin embargo, las cosas no saldrían para nada bien para el ex Lanús, ya que antes de que se cumplieran los 10 minutos de partido, pisó mal en un ataque del elenco visitante y se terminó resintiendo de la dolencia de su pierna derecha.
El momento en que se lesionó Agustín Marchesín
Marchesín se marchó de la cancha entre lágrimas
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