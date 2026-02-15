Agenda deportiva de Mendoza: todo lo que se juega el domingo 15 de febrero

El deporte mendocino vivirá un domingo de intensa actividad con competencias en múltiples escenarios y disciplinas. Desde las primeras horas de la mañana con el Triatlón Vendimia hasta la noche con el básquet nacional, la jornada reunirá fútbol local, hockey sobre césped, ciclismo de ruta y automovilismo, en un calendario que refleja el movimiento y la diversidad del deporte provincial.

El domingo comenzará temprano con el Triatlón Internacional Vendimia , una de las pruebas combinadas más convocantes del calendario.

Se disputa el tradicional certamen formativo con participación de categorías infantiles y juveniles.

El torneo reúne a jóvenes talentos del hockey sobre patines mendocino en una jornada dedicada al desarrollo y la competencia formativa.

Desde las 09:00

Arranca el campeonato de la Liga Mendocina de Fútbol con una jornada completa en Primera y Primera B.

Primera División

10:00 Independiente Rivadavia vs San Martín

17:00 Luján vs Talleres

17:00 Guaymallén vs CEC

17:00 Palmira vs Murialdo

19:00 Centro Deportivo Rivadavia vs Godoy Cruz

Primera B – 17:00

Eva Perón vs Luzuriaga (en FADEP)

Rodeo del Medio vs Lavalle

Gutiérrez vs Municipal

17:30 Universitario vs AMUF

andino vs Banco El hockey como destacado de la agenda deportiva.

Hockey césped – Pre Vendimia

Se disputa la última fecha de la fase regular del torneo en los principales escenarios provinciales.

Estadio Godoy Cruz

09:30 Murialdo (A) vs Peumayén (A)

10:45 U.N. Cuyo (A) vs Vistalba (A)

12:00 Liceo (A) vs Tacurú (A)

13:15 Teqüe Rugby Club (A) vs Alemán (A)

Estadio Malvinas

09:30 Banco Mendoza (B) vs Teqüe Rugby Club (C)

10:45 Liceo (B) vs Teqüe Rugby Club

12:00 Alemán (B) vs Regatas Andino (B)

13:15 Banco Mendoza (C) vs U.N. Cuyo (B)

Vuelta Ciclista de Mendoza – Etapa 3

El ciclismo tendrá protagonismo con la tercera etapa de la Vuelta Ciclista de Mendoza.

Recorrido: Las Heras – Paramillos

15:00 Largada desde la Municipalidad de Luján (calle Boedo)



Torneo Regional Amateur

17:00 FADEP vs La Amistad de Cipolletti

Sede: Villa Mercedes

julian santero campeon tn turismo nacional

Automovilismo nacional

El mendocino Julián Santero competirá en El Calafate.

11:00 Primera serie

13:55 Final

Básquet nacional

Liga Argentina

21:30 Bochas Sport Club de Córdoba vs Huracán Las Heras

Liga Femenina

21:30 San José vs Quimsa de Santiago del Estero

Una jornada cargada de actividad en Mendoza, con propuestas desde la madrugada hasta la noche en múltiples disciplinas y escenarios de la provincia.