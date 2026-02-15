Agenda deportiva de Mendoza: todo lo que se juega el domingo 15 de febrero
Triatlón Vendimia, Liga Mendocina, hockey, ciclismo, básquet y automovilismo: toda la agenda deportiva mendocina del domingo.
El deporte mendocino vivirá un domingo de intensa actividad con competencias en múltiples escenarios y disciplinas. Desde las primeras horas de la mañana con el Triatlón Vendimia hasta la noche con el básquet nacional, la jornada reunirá fútbol local, hockey sobre césped, ciclismo de ruta y automovilismo, en un calendario que refleja el movimiento y la diversidad del deporte provincial.
Triatlón Internacional Vendimia
El domingo comenzará temprano con el Triatlón Internacional Vendimia, una de las pruebas combinadas más convocantes del calendario.
07:30 Largada distancia estándar
Lugar: Parque General San Martín (zona Club Mendoza de Regatas)
11:30 Premiación
Hockey sobre patines – Torneo Carnavalito
Se disputa el tradicional certamen formativo con participación de categorías infantiles y juveniles.
Desde las 09:00
-
Sede: Club IMPSA
Categorías: Infantiles y juveniles
El torneo reúne a jóvenes talentos del hockey sobre patines mendocino en una jornada dedicada al desarrollo y la competencia formativa.
Liga Mendocina de Fútbol – Primera fecha
Arranca el campeonato de la Liga Mendocina de Fútbol con una jornada completa en Primera y Primera B.
Primera División
-
10:00 Independiente Rivadavia vs San Martín
17:00 Luján vs Talleres
17:00 Guaymallén vs CEC
17:00 Palmira vs Murialdo
19:00 Centro Deportivo Rivadavia vs Godoy Cruz
Primera B – 17:00
-
Eva Perón vs Luzuriaga (en FADEP)
Rodeo del Medio vs Lavalle
Gutiérrez vs Municipal
17:30 Universitario vs AMUF
Hockey césped – Pre Vendimia
Se disputa la última fecha de la fase regular del torneo en los principales escenarios provinciales.
Estadio Godoy Cruz
-
09:30 Murialdo (A) vs Peumayén (A)
10:45 U.N. Cuyo (A) vs Vistalba (A)
12:00 Liceo (A) vs Tacurú (A)
13:15 Teqüe Rugby Club (A) vs Alemán (A)
Estadio Malvinas
-
09:30 Banco Mendoza (B) vs Teqüe Rugby Club (C)
10:45 Liceo (B) vs Teqüe Rugby Club
12:00 Alemán (B) vs Regatas Andino (B)
13:15 Banco Mendoza (C) vs U.N. Cuyo (B)
Vuelta Ciclista de Mendoza – Etapa 3
El ciclismo tendrá protagonismo con la tercera etapa de la Vuelta Ciclista de Mendoza.
-
Recorrido: Las Heras – Paramillos
15:00 Largada desde la Municipalidad de Luján (calle Boedo)
Torneo Regional Amateur
-
17:00 FADEP vs La Amistad de Cipolletti
Sede: Villa Mercedes
Automovilismo nacional
El mendocino Julián Santero competirá en El Calafate.
-
11:00 Primera serie
13:55 Final
Básquet nacional
Liga Argentina
-
21:30 Bochas Sport Club de Córdoba vs Huracán Las Heras
Liga Femenina
-
21:30 San José vs Quimsa de Santiago del Estero
Una jornada cargada de actividad en Mendoza, con propuestas desde la madrugada hasta la noche en múltiples disciplinas y escenarios de la provincia.