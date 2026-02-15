Presenta:

Agenda deportiva de Mendoza: todo lo que se juega el domingo 15 de febrero

Triatlón Vendimia, Liga Mendocina, hockey, ciclismo, básquet y automovilismo: toda la agenda deportiva mendocina del domingo.

MDZ Deportes

Vargas tria vendimia

El deporte mendocino vivirá un domingo de intensa actividad con competencias en múltiples escenarios y disciplinas. Desde las primeras horas de la mañana con el Triatlón Vendimia hasta la noche con el básquet nacional, la jornada reunirá fútbol local, hockey sobre césped, ciclismo de ruta y automovilismo, en un calendario que refleja el movimiento y la diversidad del deporte provincial.


Triatlón Internacional Vendimia

El domingo comenzará temprano con el Triatlón Internacional Vendimia, una de las pruebas combinadas más convocantes del calendario.

  • 07:30 Largada distancia estándar

  • Lugar: Parque General San Martín (zona Club Mendoza de Regatas)

  • 11:30 Premiación


Hockey sobre patines – Torneo Carnavalito

Se disputa el tradicional certamen formativo con participación de categorías infantiles y juveniles.

  • Desde las 09:00

  • Sede: Club IMPSA

  • Categorías: Infantiles y juveniles

El torneo reúne a jóvenes talentos del hockey sobre patines mendocino en una jornada dedicada al desarrollo y la competencia formativa.


Liga Mendocina de Fútbol – Primera fecha

Arranca el campeonato de la Liga Mendocina de Fútbol con una jornada completa en Primera y Primera B.

Primera División

  • 10:00 Independiente Rivadavia vs San Martín

  • 17:00 Luján vs Talleres

  • 17:00 Guaymallén vs CEC

  • 17:00 Palmira vs Murialdo

  • 19:00 Centro Deportivo Rivadavia vs Godoy Cruz

Primera B – 17:00

  • Eva Perón vs Luzuriaga (en FADEP)

  • Rodeo del Medio vs Lavalle

  • Gutiérrez vs Municipal

17:30 Universitario vs AMUF

andino vs Banco
El hockey como destacado de la agenda deportiva.

Hockey césped – Pre Vendimia

Se disputa la última fecha de la fase regular del torneo en los principales escenarios provinciales.

Estadio Godoy Cruz

  • 09:30 Murialdo (A) vs Peumayén (A)

  • 10:45 U.N. Cuyo (A) vs Vistalba (A)

  • 12:00 Liceo (A) vs Tacurú (A)

  • 13:15 Teqüe Rugby Club (A) vs Alemán (A)

Estadio Malvinas

  • 09:30 Banco Mendoza (B) vs Teqüe Rugby Club (C)

  • 10:45 Liceo (B) vs Teqüe Rugby Club

  • 12:00 Alemán (B) vs Regatas Andino (B)

  • 13:15 Banco Mendoza (C) vs U.N. Cuyo (B)

Vuelta Ciclista de Mendoza – Etapa 3

El ciclismo tendrá protagonismo con la tercera etapa de la Vuelta Ciclista de Mendoza.

  • Recorrido: Las Heras – Paramillos

  • 15:00 Largada desde la Municipalidad de Luján (calle Boedo)


Torneo Regional Amateur

  • 17:00 FADEP vs La Amistad de Cipolletti

  • Sede: Villa Mercedes

julian santero campeon tn turismo nacional

Automovilismo nacional

El mendocino Julián Santero competirá en El Calafate.

  • 11:00 Primera serie

  • 13:55 Final

Básquet nacional

Liga Argentina

  • 21:30 Bochas Sport Club de Córdoba vs Huracán Las Heras

Liga Femenina

  • 21:30 San José vs Quimsa de Santiago del Estero

Una jornada cargada de actividad en Mendoza, con propuestas desde la madrugada hasta la noche en múltiples disciplinas y escenarios de la provincia.

