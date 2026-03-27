Abril infernal para la Lepra: seguidilla brutal, Libertadores y un clásico que puede marcar el rumbo

La Lepra enfrenta un mes cargado de manera brutal: Liga Profesional, viaje al Maracaná por la Libertadores y duelos clave que pueden definir su temporada.

A la Lepra se le viene un abril que no da respiro. La Lepra entrará en una seguidilla de partidos exigente y decisiva, donde no solo pondrá a prueba su rendimiento, sino también su verdadero carácter competitivo.

El calendario arranca fuerte en la Liga Profesional: visita a Tigre, luego recibe a Argentinos Juniors, viaja para enfrentar a Banfield y cierra el mes con un duelo picante ante Gimnasia de Mendoza. Cuatro partidos en apenas semanas que pueden marcar su posición en la tabla.

La Lepra y un calendario brutal, Libertadores y clásico Pero eso no es todo. En el medio aparece el gran desafío internacional: la Copa Libertadores, con un partido de alto voltaje ante Fluminense en el mítico Maracaná, una parada tan histórica como exigente.

Así, el equipo mendocino deberá dividir energías entre el torneo local y el sueño continental, en un combo que suele pasar factura si no hay profundidad de plantel.

independiente rivadavia rosario central gol arce (1) Alf Ponce Mercado / MDZ El cuerpo técnico lo sabe: no hay margen para relajarse. Cada punto en la Liga vale oro, pero también está en juego la imagen del club a nivel internacional, en una competencia donde cada error se paga caro.