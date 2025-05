Dibu Martínez reveló el récord que persigue y en que cambió su vida tras ser campeón del mundo: "En Argentina no puedo ir a..."

La temporada europea se acerca a su ocaso, pero el Aston Villa de Emiliano “Dibu” Martínez está a tres puntos de la zona de UEFA Champions League y todavía se ilusiona con volver a jugar el torneo más prestigioso del Viejo Continente. Y mientras la ilusión se acrecienta, y se avecina una nueva doble fecha de Eliminatorias sudamericanas con la Selección argentina, el arquero habló de algunas intimidades.

En diálogo con ESPN, cuando falta menos de un mes para que la Scaloneta, con Dibu como baluarte, se reúna para enfrentar a Chile y Colombia, el ex Arsenal confesó cuáles son las cosas que debió cambiar luego de tantos éxitos y fama y cuáles no. Además, reiteró su inagotable ambición por conquistar nuevos récords y se refirió a las críticas que recibe.

“Ser campeón del mundo no me cambió nada, porque sigo mi misma vida y rutina, pero obviamente con todo lo que conseguimos tenemos un plus a la hora del respeto”, se sinceró. “Con los árbitros, los oponentes, la gente… eso te da un plus de respeto en el fútbol que es difícil conseguir”, dijo quien obtuvo dos veces el trofeo Yashin al Mejor Arquero del Mundo y cuatro títulos con la selección.

La sinceridad del Dibu Martínez

Sin embargo, es innegable, la exposición lo obligó a algunos nuevos cuidados. Y el Dibu se lamentó: “Obviamente, cuando voy a Argentina hago menos cosas de las que puedo. No puedo ir a una plaza a la calesita con mi sobrina porque no tenemos privacidad. Pero tengo casas en Europa y podemos estar tranquilos con mi familia”.

“Hay cosas que no podés hacer, pero vivimos una vida tranquila y feliz. Hemos sido felices sin nada, imaginate ahora que tenemos la posibilidad de tener todo. Seguimos siendo iguales y eso es lo que más rescato. La plata no cambia a uno. Y eso, a nosotros, no nos cambió”, siguió el arquero del Aston Villa, que también contestó a las no pocas críticas que recibe por su estilo a veces provocativo: “No me afecta lo que digan. Sé quién soy, cómo trato a mi familia y a mis amigos. Dentro de la cancha quiero ganar siempre. Pero afuera soy una persona común como cualquiera”.

Fiel a sí mismo, el Dibu también dejó claro que no se conforma con las dos Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar y que va por más en la Selección argentina. “Tengo el récord de minutos sin que me conviertan y el de títulos, pero quiero sumar ese también”, admitió. ¿A cuál se refirió? Al de vallas invictas. Actualmente, está a 11 partidos de Sergio Romero, quien ostenta el récord de 47 en su paso por la selección. Hay Dibu Martínez para rato.