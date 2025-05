La honestidad brutal del DT de Flamengo tras empatar ante Central Córdoba: “Claro que me…”

Central Córdoba sigue haciendo historia en la Copa Libertadores. Luego del histórico “Maracanazo” ante Flamengo (2-1 en Río de Janeiro) en la segunda fecha de la fase de grupos, el Ferroviario volvió a verse las caras con el Mengao en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero y a pesar de que no pudo volver a llevarse los tres puntos, terminó igualando 1-1.

De esta manera, el tres veces campeón de la Copa no pudo derrotar en sus dos enfrentamientos al equipo de Omar de Felippe, que sigue en los más alto del Grupo C con 8 unidades junto a Liga de Quito. Ahora, el conjunto blanquinegro recibirá a Deportivo Táchira (ya eliminado) en la siguiente jornada y en la última visitará la temible altura de Quito para medirse con LDU.

Por su parte, Flamengo cerrará la fase de grupos recibiendo a los ecuatorianos y a los venezolanos, y necesitará ganar sus dos encuentros para acceder a los octavos de final. Es por ello que tras el final del encuentro, Filipe Luis, DT del Mengao, habló en conferencia de prensa y se mostró muy autocrítico por el 1-1: "Claro que me preocupa. Estamos en esta situación porque nosotros mismos nos la hemos metido. Solo depende de nosotros poder salir de ella… la realidad es que no está saliendo como esperábamos", sentenció.

El sincericidio de Filipe Luis luego de empatar ante Central Córdoba

Por otro lado, el DT destacó que hubo un error grave que culminó en el empate de Gastón Verón: "Como no pudimos dominar el área, ellos dominaron. Y, en cuanto a volumen y número de centros, un error fue fatal. Todavía no he analizado el gol, pero después de tantos lanzamientos y centros en los que la defensa estuvo bien, uno no lo hizo bien. No digo que la defensa fuera inconsistente, sino que el equipo fue inconsistente", mencionó.

"Mantuvimos la consistencia durante unos meses, hasta llegar a este punto. Es cierto que no estamos en nuestro mejor momento de confianza. El fútbol es un estado mental… Hicimos un gran partido contra el Corinthians, luego sufrimos una dura derrota contra el Cruzeiro, y por supuesto los jugadores lo notaron. Lo que tenemos que hacer es volver al buen camino lo antes posible”, concluyó.