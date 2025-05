La fuerte crítica de los medios australianos a Alpine, Briatore y Colapinto tras la salida de Doohan

El anuncio oficial del ascenso de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine sacudió el mundo de la Fórmula 1, pero en Australia no cayó nada bien. Es que el reemplazado es Jack Doohan, promesa local, y en los medios de ese país no tardaron en salir a criticar con dureza a la escudería francesa, a Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, y hasta le tiraron algunos palitos al argentino.

El sitio Nine, del grupo televisivo Channel 9, publicó un análisis ácido que tildó el presente del argentino como “un cuento de hadas” y vinculó su llegada a Alpine con “el reemplazo de un Logan Sargeant totalmente incompetente”. Allí también se apunta directamente contra Briatore, definido en el título como “la personalidad extravagante y tramposo condenado de la F1”, recordando su escándalo en Renault y su expulsión de la categoría en 2009.

El artículo de Nine sobre la salida de Doohan y la titularidad de Colapinto.

Más medido pero igual de crítico fue el artículo de news.com.au, propiedad de News Corp Australia, que calificó la decisión de Alpine como una "bajada brutal" para Doohan y comparó la gestión con “la desastrosa campaña electoral de Peter Dutton”, un político conservador muy resistido en aquel país. Además, aseguran que desde que Colapinto fue fichado como piloto de reserva, el futuro del australiano ya estaba “condenado”.

El artículo de news.com.au sobre la salida de Doohan y el arribo de Colapinto.

En ambos medios coinciden en que Doohan no tuvo el respaldo necesario y que, aunque no sumó puntos, “podría haber hecho mucho más con otro tipo de apoyo”. Incluso, justifican sus errores en pista y remarcan que no es “un piloto fuera de su nivel”. A Colapinto, en cambio, lo señalan como “propenso a los accidentes” y aclaran que nunca superó a Albon, sino que apenas lo igualó, aprovechando mejor su auto.

Solo portales como ABC o 7news se limitaron a informar la novedad, sin agregar opinión. Pero el malestar es evidente.

La reacción se dio luego de que Alpine confirmara la titularidad del argentino para los próximos cinco Grandes Premios: Imola, Mónaco, España, Canadá y Austria. “Vamos Franco”, escribieron desde la cuenta oficial del equipo, con entusiasmo.

Luego, Briatore explicó el porqué del cambio: “Queremos hacer una evaluación completa de nuestros pilotos este año pensando en 2026. Jack sigue en el equipo y ha sido muy profesional”, dijo. Y agregó que el equipo fue “mejorado drásticamente” en el último año, por lo que es momento de “probar algo diferente”.

Mientras en la Argentina todo es celebración, en Australia se vive casi como una traición.