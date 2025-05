¡Nuevo auto y nuevo traje! Por qué Colapinto lucirá distinto en el Gran Premio de Barcelona

Bienvenidos a España!?uD83CuDDEAuD83CuDDF8uD83DuDE4C



The Circuit de Barcelona-Catalunya always provides plenty of action, so ride along with @FranColapinto for a lap uD83DuDE0E@eni @AlpineSimRacing @trak_racer @cybertek_fr pic.twitter.com/vQpe2rDR19