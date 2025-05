Flavio Azzaro, amigo de Riquelme, anunció un cambio trascendental en Boca tras el Mundial de Clubes: “Lo que sé es que…”

Boca todavía no lo anunció, pero Miguel Ángel Russo ultima detalles antes de convertirse en el nuevo director técnico del club, mientras restan solo 20 días para el debut ante Benfica en el Mundial de Clubes. Es un tiempo de novedades, decisiones y presiones para la dirigencia que encabeza el presidente Juan Román Riquelme y, de hecho, podría verse una nueva dinámica puertas adentro.

Así lo dio a entender el periodista Flavio Azzaro, de gran vínculo con el presidente de Boca, en el programa Fútbol y Transas de su canal de streaming AZZ. Azzaro se refirió a un nuevo rol de Riquelme en el club, al aspecto político y arremetió contra el Consejo de Fútbol que integran Marcelo Delgado, Mauricio “Chicho” Serna y Raúl Cascini. “Va a haber novedades con el Consejo de Fútbol después del Mundial de Clubes”, aseguró.

La información de Azzaro sobre Riquelme

Azzaro confirmó lo siguiente: “Yo lo que sé es que, después del Mundial de Clubes, va a haber novedades respecto al rol de Riquelme dentro de la institución. Hoy está demasiado abocado al predio de Ezeiza, porque ahí está el fútbol: pero no solo el plantel profesional, sino todo el fútbol. Creo que después de un año y medio (como presidente) va a haber cambios en el día a día del Boca de la Bombonera, digamos…”.

Aunque faltan otros dos años y medio para unas nuevas elecciones en Boca, Azzaro tampoco eludió el aspecto político, dado que Riquelme cuenta con el mayor repudio del hincha desde que llegó a la vicepresidencia de la mano de Jorge Amor Ameal en 2019. “Hay un tema que Riquelme no ignora, que es la política. Hay muchos empleados que están desde hace muchos años en Boca y no trabajan solamente para Boca…”, soltó.

“Vos trabajás hace 35 años en club… Bueno, llego en momento, así lo entiende Riquelme, de ponerse ahí a ver por qué no mandaron un mail, por qué se venden entradas, por qué no se venden…”, continuó Azzaro, aludiendo tácitamente al Consejo de Fútbol. “Hay que estar ahí para muchas cosas. Yo creo que va a haber novedades: lo tiene que hace porque si no está muy jodido”.