Al igual que Colapinto, Gasly fue muy crítico con Alpine tras la pésima qualy: “El auto no…”

No solo fue una mala qualy para Franco Colapinto, que fue el más lento del día sábado en el Gran Premio de Mónaco, sino que también Pierre Gasly, su compañero en Alpine, padeció la clasificación. Y el francés, así como había hecho Colapinto, no ocultó su decepción por el rendimiento del auto ni lo complejo que será para ambos luchar por valiosos puntos para el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1.

Gasly terminó P17, tres posiciones más adelante que su compañero Colapinto, aunque ambos largarán P17 y P18, respectivamente, pues el argentino se benefició de las sanciones a Lance Stroll (Aston Martin) y Oliver Bearman (Haas). Fue una decepcionante clasificación para el francés, que el fin de semana pasado en Imola se había metido en Q3 y había largado P10.

A day to forget. pic.twitter.com/DxykKaKWnG — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 24, 2025

Lejos de ocultar la frustración, el francés hizo públicos sus sentimientos: “El auto no se sintió bien, rebotó mucho todo el fin de semana. Probamos otro set up, pero no arregló los problemas que teníamos. Estoy triste por el equipo, no deberíamos estar en esta posición”, analizó tras la qualy el piloto nacido en Normandía.

Una crítica similar a la de su compañero, ya que Colapinto también había marcado que el auto “no paraba de saltar” al subirse a las lecas. Gasly completó: “Esta mañana intentamos cambiar algunas cosas, pero ninguna modificó nuestro potencial. Es bastante doloroso. Espero, por todo el equipo, que podamos tener un mejor rendimiento porque no es donde queremos estar”.

Gasly sufrió la qualy tanto como su compañero Colapinto. (Foto: archivo)

En el difícil trazado callejero de Mónaco suelen escasear los sobrepasos y Pierre Gasly lo sabe. Por eso, quien largará 17º apela a un milagro para llegar a la zona de puntos: “Por el lugar en el que estamos, vamos a necesitar que pase algo... Hay muchos coches por delante como para llegar al top 10, pero podría ser interesante con alguna variación de estrategia. Solo tenemos que controlarlo y ver qué podemos lograr”, expresó. Serán obligatorias dos paradas en boxes para cada equipo en la carrera del domingo. Tal vez una revolucionaria estrategia de Alpine rompa las predicciones y colabore con un buen domingo para Franco Colapinto y su compañero.