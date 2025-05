Briatore bancó a Colapinto tras su debut en Alpine y fue durísimo con Doohan: “Solo te quedas en una empresa si haces..."

Está claro que la Fórmula 1 no perdona errores y Flavio Briatore lo dejó más que en evidencia. El nuevo jefe del equipo Alpine salió a respaldar con firmeza al argentino Franco Colapinto, tras su debut en el GP de Imola, y de paso le dio un palazo feroz a Jack Doohan, el australiano que perdió su lugar en el equipo tras seis carreras flojas.

“Comenzamos la temporada con Jack Doohan. Tenía cinco carreras para demostrar su valía. Después de cinco carreras analizamos los resultados. Y no me gustó”, sentenció Briatore ante la prensa internacional en la previa del GP de Mónaco. Y agregó con crudeza: “Solo te quedas en una empresa si haces un buen trabajo. Si haces un mal trabajo, te despiden. Esto no es ningún escándalo”.

El empresario italiano de 75 años, que volvió a la F1 con un estilo autoritario al frente del equipo, fue categórico: “Más de mil personas y sus familias dependen del equipo. Solo protejo a los que trabajan para mí. Por eso elijo al mejor piloto posible para el auto”.

Franco Colapinto tuvo un viernes complicado en el inicio de las pruebas libres de Mónaco, pero terminó con el auto entero. Foto: Alpine F1 Team.

En ese contexto, Colapinto fue aprobado por su desempeño en Imola, donde si bien no sumó puntos y tuvo un accidente en la clasificación, logró mantenerse competitivo y marcar tiempos similares a los de Pierre Gasly, el otro piloto de Alpine. “Es la primera vez que nuestros autos estuvieron tan cerca uno del otro”, remarcó Briatore.

El debut de Franco estuvo condicionado por la aparición de los autos de seguridad, lo que arruinó la estrategia. Sin embargo, el respaldo fue total y contundente. Tanto, que hasta Briatore se definió como “un dictador democrático”: “Se necesita alguien que sea responsable de todo lo que pasa en la escudería”.

Colapinto tiene una nueva chance este fin de semana en las calles de Montecarlo. Y si bien las primeras dos prácticas libres no fueron con los tiempos esperados, con el aval de Briatore, el argentino va por más.