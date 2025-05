El palazo a Riquelme de un integrante del Boca más ganador de la historia: “Para mí, el técnico hasta ahora es..."

Cada vez que Boca Juniors se queda sin técnico, el debate se prende como un fósforo en todo el país. No importa si es lunes, domingo o feriado: el nombre del próximo DT del Xeneize se convierte en agenda nacional. Y en ese contexto, la palabra de un histórico como José Horacio Basualdo no pasa desapercibida.

En charla con Radio del Plata, el campeón de todo con Bianchi en los años dorados fue tajante: "Para mí, el técnico (por lo que uno ve, escucha rumores) hasta ahora es Román", lanzó sin vueltas. Y agregó: “Más allá de que él diga que no, que contrata a los técnicos y que no se mete en la formación, yo creo que sí, que se mete, que opina, que modifica y que a veces eso perjudica. Por eso los técnicos quizás no quieren venir”, explicó Basualdo, poniendo el foco directamente sobre Juan Román Riquelme y su injerencia en el día a día futbolístico.

Las duras críticas del Pepe a la gestión de Riquelme en Boca

Rápidamente, continuó con sus críticas, visiblemente preocupado por el presente de Boca: “Si contratás a un técnico es porque tiene un estilo de trabajo definido y hay que dejarlo hacer su tarea, nada más. A Gago le pasó eso, empezó jugando de una manera y después terminó jugando de otra. Yo creo que el que siempre sale perdiendo es el técnico. Eso es algo que hay que tener en cuenta al momento de asumir en Boca. Uno tiene que evaluar todas esas cuestiones”, concluyó.

El exvolante también dejó su postura sobre la continuidad de Mariano Herrón, quien hoy ocupa el cargo de forma interina tras la salida de Fernando Gago. Y no fue para nada optimista: “Boca no está para hacer experimentos, sino para lograr campeonatos, para tratar de estar siempre en el nivel internacional. Y eso es lo que no está sucediendo en los últimos años. Lamentablemente vamos probando y creo que Boca no es un club para que pase todo eso”.

Basualdo sostuvo que la gente muchas veces se escuda en los resultados electorales, pero que “hay que hacer un mea culpa” por la falta de identidad futbolística: “Boca no se sabe a qué juega”.

Pepe Basualdo ganó la Libertadores y la Intercontinental 2000 con Boca, además de tres títulos locales. Foto: archivo.

¿Qué dijo sobre Bianchi?

En el tramo final, también le preguntaron por el rumor que acercaba nuevamente a Carlos Bianchi al banco de suplentes. La respuesta fue contundente: “Yo creo que ya se alejó mucho tiempo de la dirección técnica. Carlos (Bianchi) está más allá de todo esto. Está más para disfrutar que para comprometerse”.

Basualdo fue claro, directo y sin filtro. Un Pepe auténtico, como en sus mejores épocas con la azul y oro.