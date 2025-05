¿Se va? La llamativa respuesta de Messi cuando le consultaron por su renovación en Inter Miami

El Inter Miami no levanta y atraviesa su peor racha desde que Lionel Messi es su figura, capitán y símbolo. El equipo que dirige Javier Mascherano perdió ayer el clásico de la MLS ante Orlando City como local y de manera contundente: 3-0, por los goles de Luis Muriel, Marco Pasalic y Dagur Dan Pórhallsson. Messi se fue enfurecido y consultado por su futuro: la llamativa respuesta.

El capitán de la Selección argentina fue de los mejores del Inter Miami al inicio, como de costumbre, pero fue perdiendo influencia y ganando enojo por algunas decisiones arbitrales. De hecho, cuando se retiró del estadio tras la derrota (que fue la quinta en los últimos seis partidos para el Inter y que lo dejó 6º en la Conferencia Este) le dejó un contundente mensaje a la MLS.

La elusiva respuesta de Messi

“Una jugada rara. Un jugador de ellos le da el pase al arquero y el referí, él mismo me dijo, no sabía la regla. Que no le había parecido eso, que no lo entendía. De ahí vino un pelotazo y el gol”, se quejó. “No son excusas, pero siempre pasa algo con los árbitros. Jugadas puntuales. Creo que la MLS debería mirar un poquito más ese tema”.

En ese contexto de bronca, el “10” le brindó a AppleTV una breve entrevista aún en el campo de juego y cuando le preguntaron si había “noticias” respecto de su posible renovación en la franquicia de Florida (su contrato vence en diciembre de este año), contestó con una sonrisa cómplice: “No, no sé. No se nada”... y se fue.

Messi tiene vínculo formal con Inter Miami hasta diciembre y lo qué hará desde entonces seguramente esté supeditado a sus planes en la selección. Terminará su contrato un semestre antes del Mundial 2026, del que, aunque no tiene intención de asegurarlo, cada vez está más cerca. Una decisión a la que Argentina estará pendiente y, sobre todo, la MLS, que por nada en el mundo quiere perder a su mayor activo.