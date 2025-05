Enojado, Messi le envió una polémica advertencia a la MLS tras una queja equivocada: “Deberían mirar un poco más el tema de los árbitros”

El Inter Miami sufrió una durísima derrota en el Clásico del Sol ante Orlando City. Los Leones demostraron su mejor nivel futbolístico, aplastaron a domicilio a las Garzas con un contundente 3-0 y le impidieron a su máximo rival alcanzar la cima de la Conferencia Este de la MLS.

Tras el final del partido, quien salió a hablar y poner el pecho por la dura caída ante su público fue Lionel Messi. El capitán del Inter Miami y de la Selección argentina, no tuvo su mejor partido e incluso zafó de la tarjeta roja luego de tener un fuerte cruce con el árbitro del encuentro. En diálogo con AppleTV, la plataforma que transmite los partidos de la MLS, el 10 habló de todo: su cruce con el juez, un fuerte pedido a la liga por lo sucedido y las fuerzas que tienen para seguir adelante.

En primer lugar hizo un cruda autoreflexión sobre el flojo presente que atraviesa el club: "La verdad que duele perder un partido más, venimos de un periodo de resultados malos, pero hay que seguir trabajando y pensar en lo que viene. Nos quedan tres o cuatro partidos para terminar el mes de la mejor manera y después afrontar el Mundial de Clubes", mencionó.

La tajante advertencia de Messi a la MLS

Siguiendo con la misma línea, Leo hizo un breve análisis del partido y le lanzó una fuerte advertencia a la MLS: "Creo que hoy hicimos una gran primera parte, estábamos atacando, creando situaciones, ellos no podían salir, y en una jugada rara donde un jugador de ellos le da el pase al arquero, el referí me dice, él mismo me dijo que no sabía la regla, que no le había parecido eso o no entendí. De ahí vino el pelotazo y el gol, hay veces que hay errores puntuales, como el partido pasado, no son excusas, pero ya sabemos con los árbitros algunas jugadas puntuales, creo que la MLS debería mirar un poco mas el tema de los árbitros", sentenció.

De todas formas, la queja de Leo fue equivocada, ya que más allá del enojo del astro rosarino y la supuesta respuesta del árbitro, no hubo un pase intencional al arquero de Iván Angulo, mediocampista de Orlando, sino más bien una intercepción que pudo ser un pase a Brekalo, lateral derecho, quien decide no tocarla y dejársela al guardameta.

"Seguir, es un momento complicado, pero vamos a salir todos unidos. Ahora se va a ver de verdad si somos un equipo en los momentos difíciles, porque cuando todo va bien es muy fácil, pero cuando llegan los momentos difíciles como ahora es cuando tenemos que estar más unidos que nunca, ser un equipo de verdad y sacarlo adelante, creo que tenemos con qué. Preparar el partido con Philadelphia", cerró.