Por qué Colapinto es optimista para el GP de Imola pese a su choque en la qualy: “No es tan malo como parece, estoy contento”

Franco Colapinto no tuvo su mejor performance en la qualy del GP de Imola. El piloto argentino, que había hecho unas destacadas actuaciones en las prácticas 1,2 y 3, sufrió un fuerte accidente en la Q1 que provocó la salida de la bandera roja, la suspensión de la sesión y que no pueda continuar en la Q2. Es por ello que en principio en la carrera de este domingo iba a largar en la posición 15°, pero unas horas después del incidente, la FIA lo bajó un puesto por una infracción y largará P16.

Luego de salir a dar su vuelta rápida y marcar un tiempo de 1:16.258 que lo ubicó en el 12° lugar de la parrilla y que lo metía dentro de la Q2, el pilarense salió a dar otro giro para asegurar su lugar en la siguiente instancia, pero en la curva 4 del circuito Enzo e Dino Ferrari perdió el control de su AS25 de Alpine, dio un trompo en la grava y se estrelló de frente contra los muros. Para fortuna y seguridad de todos, salió ileso del auto.

Tras lo sucedido, el número 43 habló con los medios presentes por lo sucedido y luego de pedir disculpas, reconoció que el accidente lo puede volver más fuerte y aprender de sus errores: "Es duro, por supuesto. Claro que no es lo que querés, sobre todo en tu primera clasificación. Pero creo que me han apoyado mucho. Disfruté mucho trabajando con ellos. Y estamos presionando en la misma dirección. Estoy aprendiendo a manejar el coche en cada vuelta. Así que creo que todavía tengo mucho que aprender", sentenció en diálogo con Motorsport.

Colapinto buscará sumar puntos en su primera carrera con Alpine. (Foto: EFE)

"Estoy seguro de que correr mañana me ayudará mucho a acostumbrarme a la degradación (de los neumáticos), al coche, al motor y a muchas otras cosas diferentes a las que estaba acostumbrado. Se ve muy mal, pero no es tan malo como parece, en cuanto a cómo me adapté al coche. Estoy bastante contento y mucho más cómodo en el asiento que ayer. Así es como me siento", añadió.

Por último, se refirió al problema que tiene que afrontar él y el resto de los pilotos con el nuevo compuesto de neumáticos C6, con el cual muchos corredores de la Fórmula 1 han tenido problemas el sábado en la qualy: "Los C6 son realmente complicados. Hemos estado trabajando mucho en los neumáticos y en compuestos muy blandos este fin de semana. También ha sido complicado en (simulacro de) carrera, con una gestión muy difícil. Así que no es la situación más fácil, pero estoy seguro de que vamos a lograr una buena remontada y una buena recuperación esta noche".