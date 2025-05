El sincericidio de Tsunoda tras su terrible choque en la qualy de Imola: “Soy un…”

La qualy del GP de Imola de la Fórmula 1 se vio marcado por tres momentos claves: una nueva pole position de Oscar Piastri, líder del Mundial de Pilotos, el fuerte choque de Franco Colapinto en el final de la Q1 y el terrible accidente de Yuki Tsunoda en el comienzo de la clasificación en Emilia Romaña.

El piloto japonés, que reemplazó a Liam Lawson en Red Bull tras las dos primeras carreras de la temporada, no está teniendo su mejor rendimiento con la escudería austríaca. De hecho, desde su debut en el GP de Japón (12°), solo sumó 3 puntos (2 en el GP de Bahréin y 1 en el GP de Miami) mientras que en Arabia Saudita tuvo que abandonar un choque.

Ahora, en el comienzo de la primera sesión de la clasificación en Bologna, el nipón protagonizó un fuerte accidente que provocó la salida de la bandera roja, suspensión momentánea de la serie y que no pueda continuar por lo que largará en la última posición en la carrera de este domingo. En la última curva antes de la recta principal del circuito Enzo e Dino Ferrari, Tsunoda levantó el auto en la parte del piano, comenzó a perder el control del mismo y este salió disparado contra una de las gradas, dio un giro de 360° y quedó totalmente destrozado. Por suerte, el piloto salió ileso y caminando.

El fuerte choque de Tsunoda en la Q1

Tras lo sucedido, el nipón habló con los medios sobre su incidente y lanzó un fuerte sincericidio: “Afortunadamente estoy bien pero, al mismo tiempo, muy frustrado por haber terminado de esa forma en un escenario tan tempranero de una manera totalmente innecesaria. Me venía sintiendo bien en los primeros giros pero inmediatamente después me estrellé”, sentenció.

“La verdad que todo me quedó muy cuesta arriba. En algunas sesiones me sentí bien y en otras siento que me caí demasiado, como por ejemplo en la tercera práctica, ahí sentí un ritmo muy pobre. Es una pena, porque durante la clasificación pude revertir eso pero tiré todo a la basura, soy un estúpido”, agregó.