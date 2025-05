El papá de Colapinto reveló cómo fue la decisión más difícil en la carrera de Franco: “Me dijo "sé que vamos a sufrir, pero…"”

Italia es un lugar de grandes sensaciones para Franco Colapinto. El año pasado, en Monza, se subió por primera vez a un auto de Fórmula 1, en aquel entonces con los colores de Williams Racing. Ahora, su primera vez en Alpine, ya no como piloto de reserva sino como titular, será en el mítico Gran Premio de Emilia-Romaña, Imola. Y Argentina entera espera ansiosa la carrera de este domingo.

Pero Italia no solo le sonrío en la Fórmula 1, sino mucho antes. Es que, a los 14 años, un adolescente Franco Colapinto se mudó al país europeo con la ilusión de perseguir su sueño en el mundo del automovilismo. A horas de que comiencen las prácticas en Imola y de que se selle el regreso de Franco a la Máxima, Aníbal, su padre, recordó aquella época y reveló una “profecía”.

Aníbal Colapinto y el trasfondo de una difícil decisión. (Foto: archivo)

En diálogo con Campeones, Aníbal, que también competía con el número 43 en motos, se sinceró respecto de aquella decisión de dejar a su hijo en la sede de Karting CRG, en Italia: “Hasta yo llegué a cuestionarme si estaba bien lo que hacía, porque para todo el mundo era un loco que dejaba a una criatura de 14 años viviendo arriba de una fábrica. Y para otros era un hijo de p…, hay que decir las cosas como son”, lanzó.

La decisión de dejar a su hijo lo hizo tambalear. Pero, contó Aníbal, fue la determinación casi profética de Franco la que finalmente lo convenció: “Hablé bien con él cuando me tenía que volver y le dije: "Mirá, Franco, si querés regresamos a Argentina. Dentro de dos años vas a tener 16, vas a ser más grande y yo te vuelvo a traer…"”, había sido su postura.

Pero Franco Colapinto, aunque Imola y Alpine no formaran parte de sus sueños todavía, fue tajante: “No, no, papá, me quedo. Yo sé que la voy a pasar mal al principio, vamos a estar lejos, vamos a sufrir todos. Pero si en algún momento tengo una posibilidad de llegar a la Fórmula 1, es viviendo acá en Europa”. De allí, el sincero reconocimiento de Aníbal a su hijo, el responsable de que Argentina vuelva a tener un piloto en la F1 después de Gastón Mazzacane en 2001: “Es todo mérito de él”.