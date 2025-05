Las dos preguntas que fastidiaron a Gallardo tras golear a Barracas: “No me gusta eso”

River fue el último equipo en sacar su billete rumbo a los cuartos de final del torneo Apertura. Los dirigidos por Marcelo Gallardo demostraron su mejor versión futbolística, aplastaron por 3-0 a Barracas Central en el Monumental con goles de Paulo Díaz, Nacho Fernández y Marcos Acuña y ahora se verán las caras con Platense en busca de estar entre los cuatro mejores equipos del torneo local.

Tras el final del encuentro, el Muñeco habló en su habitual conferencia de prensa. Allí se mostró conforme con el rendimiento del equipo durante los 90 minutos, pero en un momento se dio un tenso cruce entre él y un periodista por una pregunta que no le gustó mucho.

Gallardo se molestó por dos preguntas que no le cayeron bien

Cuando le consultaron sobre si encontró el once ideal de cara a los próximos encuentros, se quedó callado unos segundos y disparó: “No me gusta eso. Trató de armar el mejor equipo posible con los jugadores que me dan, esas alternativas. El funcionamiento es lo que avala o no el trabajo. Pueda entrar uno u otro, tenemos un plantel largo, lo importante es que no se resienta la estructura, la idea. Que nos sostenga sobre lo que nosotros pretendemos que es jugar de la manera que lo estamos haciendo", aseguró.

“No es un equipo de memoria como si tuviera 11 jugadores, yo tengo que gestionar 30 cabezas, 30 futbolistas diferentes. Nunca voy a decir que tengo el equipo de memoria, no va a salir de mi boca”, añadió.

Gallardo y su enojo cuando le preguntaron sobre la motivación. (Foto: archivo)

Sin embargo, esa no fue la única pregunta que fastidió a Gallardo, ya que cuando le preguntaron sobre cómo había motivado a sus futbolistas tras los flojos resultados en el comienzo de la temporada, mencionó: “Magia. Todo magia. Ya expliqué demasiado en todas las conferencia de que había un proceso. Ahora es magia. Saqué una varita e hice magia. Trabajo, tiempo y convicción”.

Además, dejó en claro que no estuvo abatido tras la caída en la Supercopa Internacional ante Talleres: “Nada de abatido. La vida es más dura que un partido de fútbol, que si no podemos ganar dos o tres partidos seguidos o si la pelota pega en el palo y se va para afuera. Nunca estuve abatido y sí empecé a hacer un truco de magia para que el equipo funcione así. Un chiste nada más”, concluyó.