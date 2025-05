El palazo de Gallardo al arbitraje y una frase muy picante ¿sobre el poder de Barracas?: “No era fácil el partido porque te…”

River Plate goleó 3-0 a Barracas Central con goles de Paulo Díaz, Ignacio Fernández y Marcos "Huevo" Acuña, y se clasificó a los cuartos de final del torneo Apertura. Sin embargo, la bronca quedó en el aire por el polémico gol anulado a Fabricio Bustos a instancias del VAR (cuando el partido estaba 2-0) que luego dejó una frase muy particular de Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa post partido.

Fabricio Bustos había marcado un golazo tras una gran jugada colectiva que inició Kevin Castaño y pasó por Driussi y Mastantuono. Pero desde la cabina llamaron al árbitro Zunino para revisar una supuesta infracción de Castaño en la recuperación. En pocos segundos, se anuló el tanto y todo el Monumental se encendió.

La jugada del gol anulado a Bustos

Los hinchas de River no se lo bancaron y apuntaron directo a Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA y padre del titular de Barracas Central (Matías Tapia). “Chiqui Tapia botón, Chiqui Tapia botón...”, bajó desde las tribunas, con furia y sin filtro.

En la conferencia, Gallardo fue claro en su enojo: “No merecía ser anulado ese gol, porque no veo una falta. No hay falta, es una de las tantas que hubo en el partido de hoy y no se cobraron. Y en esa justamente lo llaman para revisar. No era falta. ¡En mi opinión, eh!”.

Y después, dejó una frase que levantó sospechas: “Por suerte el equipo jugó muy bien y pudo… eh… No era fácil el partido de hoy. No era fácil porque te lleva el… Pero bueno, nada. Por suerte jugamos muy bien y pudimos sacarlo adelante”.

Mirá lo que dijo Gallardo sobre el gol anulado a Bustos

¿Gallardo quiso decir algo más? ¿Fue un palazo encubierto a Barracas Central y su cercanía con el poder? Lo cierto es que su frase dejó la sensación de un mensaje entre líneas. Y los hinchas, claro, lo interpretaron como tal.