La lapidaria respuesta de Eduardo Domínguez sobre un hipotético llamado de Boca: “Los números que no conozco no los…”

Estudiantes de La Plata estuvo en partido hasta el minuto 42 del segundo tiempo, incluso con un hombre menos por la lesión de Guido Carrillo cuando ya se habían realizado todos los cambios, pero en un abrir y cerrar de ojos todo cambió y se fue derrotado del Gigante de Arroyito 2-0 por el Rosario Central de Ariel Holan, en los octavos de final del torneo Apertura.

Pasaron un puñado de minutos solamente hasta que Eduardo Domínguez habló sin filtro, cuestionó a la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) y se refirió a Boca. Domínguez se mostró enfurecido por el arbitraje de Andrés Merlos, pero sobre todo por algunas designaciones de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, con el que, es sabido, el presidente del Pincha Juan Sebastián Verón se ha enfrentado en numerosas ocasiones.

Fin del sueño para el Pincha: quedó eliminado ante Central. (Foto: archivo)

“Cuando te enfrentás a gente poderosa pasan estas cosas. Nos viene pasando todo el año. No sé si dirigió mal Merlos, pero que te condiciona te condiciona”, opinó el DT. Y agregó, tajante: “Fuimos los que más jugamos en el último año y medio y no nos cuidaron poniendo el partido el sábado. Representamos al país internacionalmente y no nos cuidan ni un poco. Fíjense que tuvimos 60 horas de descanso entre un partido y otro”.

¿Lo llamó Boca?

Pero eso no fue todo lo abordado en la conferencia de prensa. A Domínguez le preguntaron si lo había llamado Boca para ser el nuevo técnico del club tras la salida de Fernando Gago y el técnico contestó algo irónico: “Los números que no conozco no los atiendo. A mis contactos sí los atiendo”.

Al reconocer la insistencia de un periodista, Domínguez optó por desviar el foco y preguntó: “¿Por mi suegro?”. Aunque su suegro ya aclaró hace unos días que no pretende volver a dirigir; se llama Carlos Bianchi, tiene 76 años y ya ganó tres Copa Libertadores con el Xeneize. Mientras tanto, Boca se metió en cuartos de final y espera por rival… ¿y entrenador?

