El factor interno de Alpine que puede favorecer a Colapinto en su debut en Imola

Claro que la confirmación de que Franco Colapinto se convertiría en piloto titular de Alpine en la Fórmula 1 se festejó y mucho en Argentina, que esperaba ansiosa esa noticia desde que fue anunciado como piloto de reserva, detrás de Jack Doohan y Pierre Gasly, en enero. Sin embargo, el fanatismo no puede hacer olvidar algo no menor: el contexto delicado en el que se subirá al A525.

Con la salida del jefe Oliver Oakes y al día siguiente de Jack Doohan, la semana pasada no fue sencilla para Alpine, que además no atraviesa un gran 2025 en cuanto a resultados: está 9º en el Campeonato de Constructores solo un punto por delante de Kick Sauber. Y es con ello con lo que Colapinto deberá lidiar desde el comienzo, el próximo 18 de mayo, en el Gran Premio de Imola.

Colapinto estuvo ensayando en Países Bajos. (Foto: @CarburandoTV)

Por eso, el periodista español Cristóbal Rosaleny analizó durante el programa de Carburando Radio los pros y contras con los que cuenta el ex Williams. Y vaticinó: “En el aspecto deportivo, no creo que Colapinto sea afectado por algo, se va a subir al monoplaza y trabajará con los ingenieros haciendo lo mejor que puedan, con más o menos determinación de (Flavio) Briatore para que eso suceda y cuando un equipo de F1 se juega muchos millones para conseguir un punto, no van a boicotear a nadie y menos a Franco”.

Al mismo tiempo, aseguró que cuenta con el apoyo de Briatore, asesor ejecutivo y circunstancialmente jefe de Alpine tras la salida de Oakes, algo sabido, pero agregó un detalle: “Dicho esto, contar con el apoyo y el soporte de Briatore seguro que todo hace que funcione más aceitado. También puede haber una voluntad de Flavio de sacar pecho diciendo que “esto también lo he traído” yo y no dejan de ser ingresos para el equipo”.

¿Qué tiene a favor Colapinto que no tenía Doohan? Según Rosaleny, carece de una presión interna que al australiano se la ejercía el propio Colapinto: “Franco es alguien que se siente muy seguro de lo que hace, pero sí hay algo muy importante y es que la llegada de Jack Doohan al equipo desde muy pronto estuvo manchada por la sombra de Colapinto y ahora él mismo no tiene ese inconveniente, ni siquiera de Paul Aron (otro de los pilotos de reserva de Alpine)”. ¿Podrá Colapinto demostrar que sus tiempos se acercan más a los de Gasly que a los de Aron? Tiene cinco carreras para hacerlo.