La advertencia de Mauricio Pellegrino a Boca a horas del encuentro por los octavos: "También para ellos será..."

Lanús buscará dar el gran golpe este sábado en La Bombonera. A partir de las 21:00, el Granate visitará a Boca por los octavos de final del torneo Apertura en lo que será un partido decisivo para ambos encuentros. El elenco de zona sur viene de ganar en la altura de Arequipa por 1-0 ante Melgar y quedó como único líder de su grupo en la Copa Sudamericana. Sin embargo, no hay descanso y ahora tendrá que dejar todo para derrotar al equipo comandado por Mariano Herrón.

A unas horas del encuentro frente al cuadro de la Ribera, Mauricio Pellegrino, entrenador de Lanús, habló en conferencia de prensa, analizó lo que será el partido y le lanzó una contundente advertencia a su rival de turno: "Tratamos de recuperarnos de la mejor manera posible. Estamos con mucha ilusión. Empieza otro torneo, de eliminación directa. Lo más importante es el momento, tenemos a todos los jugadores bien y eso es lo más valioso. Cuando uno tiene herramientas, se facilita. El plantel está comprometido y nos ayuda a mantener el nivel. Ojalá tengamos un gran partido, sabemos que el rival y el campo son difíciles, pero también para Boca será un partido difícil", sentenció.

Pellegrino y una advertencia a Boca de cara al partido en La Bombonera

Por otro lado, se refirió a la opinión de Agustín Marchesín, exfutbolista del Granate y actual arquero de Boca, quien dijo que el elenco de zona sur tenía una ventaja por tener más ritmo de competencia: "Es una mirada. Es verdad que los futbolistas cuando juegan seguido, con tiempo prudencial para descansar, tienen más ritmo que los que no juegan. Cuando eso es repetido, el rendimiento cae por la falta de recuperación y entrenamiento. En los ciclos de esfuerzo y recuperación, si uno no los cumple, el rendimiento cae. Aparece la fatiga, que es algo que les pasa a todos equipos. Y el riesgo de lesiones aumenta mucho más. Ese es un aspecto para los equipos con muchos partidos", respondió Longaniza.

"A nosotros no nos compete lo que necesita el rival, tenemos demasiado con lo nuestro. La responsabilidad es estar de la mejor manera posible, tener herramientas para crearle problemas al adversario, presionar bien, ser precisos e inteligentes, tener personalidad y estar en el partido hasta último minuto. Nos compete en lo que podemos controlar y no en lo que no está en nuestro alcance", agregó.

Pellegrino le respondió a Marchesín. (Foto: archivo)

En cuanto a la posibilidad de que la serie se defina desde el punto penal, Pellegrino aseguró: "Siempre practicamos definiciones por penales, si bien es una situación difícil de transmitir al estrés competitivo, se puede practicar el golpeo, esa presión en el entrenamiento, lo más parecido a un partido. Eso es responsabilidad nuestra y estar preparados".

“Uno no piensa en el resultado final, sino en lo que debe hacer para llegar vivo a todas las instancias, en cómo presionar, en preparar el partido, cómo controlar las fortalezas del rival. No podemos controlar la exigencia del adversario porque todos tenemos las nuestras, que en este tipo de partidos salen a la luz. Tenemos jugadores de experiencia para este tipo de partidos. Ya tenemos bagaje. Jugamos con equipos importantes afuera", completó.

Finalmente, habló sobre lo que se le viene al Granate luego del encuentro ante el Xeneize: "Acá se trabaja muy bien en equipo. Después del partido con Boca tenemos a Vasco da Gama, el martes. Ojalá que podamos mostrar la parte futbolística y la efectividad que se necesita en este tipo de encuentros", concluyó.