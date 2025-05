El palazo de Eduardo Domínguez a la AFA tras la eliminación de Estudiantes: "Cuando enfrentás a gente poderosa..."

Este sábado, Estudiantes de La Plata cayó 2-0 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito por los octavos de final y quedó de este modo eliminado de los playoffs del torneo Apertura. En un duelo no muy vistoso y bastante peleado, los locales lograron imponerse gracias a los goles de Carlos Quintana y Jáminton Campaz sobre el cierre del encuentro, poco después de que el Ruso Ascacíbar debiera abandonar el campo por una lesión, dejando al equipo con uno menos puesto que ya habían agotado todos los cambios.

Hubo muchos reclamos por parte de los jugadores y cuerpo técnico del Pincha para con el arbitraje de Andrés Merlos, ya que consideraron que no midió con las misma vara las infracciones de un lado y del otro (terminaron con 5 amarillas, en contraste a las 2 que recibió el Canalla), y todo terminó con un tole tole entre ambos equipos tras el pitazo final. Luego, en conferencia de prensa, Eduardo Domínguez protestó por esta situación, pero apuntó más arriba que simplemente contra el juez central.

Eduardo Domínguez durante el encuentro entre Estudiantes y Rosario Central. (Foto: Fotobaires)

"Cuando estás enfrentado a gente poderosa, las consecuencias son muchas, nadie dice nada y todos esperan que digamos nosotros, Nos viene pasando todo el año. No se si dirigió mal Merlos, pero que te condiciona, te condiciona... Esto no va a cambiar. Pero por eso no quiere decir que me vaya a otro lado, elijo seguir trabajando en mi país", señaló el DT, en clara referencia a la enemistad existente entre el presidente del club, Juan Sebastián Verón, y las autoridades de la AFA.

En ese sentido, hizo alusión al poco tiempo que tuvieron entre este partido y el que jugaron el miércoles pasado por Copa Libertadores ante la Universidad de Chile en el país transandino: "Fuimos los que más jugamos en el último año y medio y no nos cuidaron poniendo el partido el sábado. Representamos al país internacionalmente y no nos cuidan ni un poco. Fíjense que tuvimos 60 horas de descanso entre un partido y otro", remarcó.

Finalmente, Domínguez se refirió al compromiso del próximo miércoles contra Botafogo en Río de Janeiro, en el que Estudiantes puede asegurarse la clasificación a octavos de final: "Vamos a tener cuatro días de descanso y vamos a llegar bien. Nuestros laterales en Chile fueron los que más se desgastaron, por eso sabíamos que hoy lo iban a sufrir. A partir de mañana deberemos analizar la situación. Sí creo que tenemos la sensación de que volvimos a competir. Creo que estábamos, inconscientemente, peleando por una revancha en la Copa que el año pasado se nos fue muy rápido", concluyó.