¿Anunció a su sucesor? La llamativa frase de Ancelotti sobre Xabi Alonso: "Tiene las..."

Sin desvelar aún su futuro y admitiendo que tras anunciar su adiós al Bayer Leverkusen Xabi Alonso tiene "las puertas abiertas" del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti reconoció que, pase lo que pase, su "luna de miel con el Madrid va a ser hasta el último día" de su vida.

"He leído que Xabi se va del Bayer Leverkusen, ha hecho un trabajo fantástico y tiene todas las puertas abiertas porque ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores del mundo", reconoció Ancelotti del que fue jugador suyo y se puede convertir en su sucesor en el banquillo madridista.

Centrado en el clásico ante el Barcelona de este domingo pero en una rueda de prensa con tono de despedida, 'Carletto' dejó claro su amor eterno por el Real Madrid y no dejó ninguna declaración sobre la opción de cambiar el banquillo madridista por el cargo de seleccionador de Brasil.

Ancelotti anunciaría su salida del Madrid tras el Clásico ante el Barcelona. (Foto: archivo)

"La luna de miel con este club no se acaba, sigue y seguirá para siempre. El Real Madrid, como ha sido el Milan antes, son equipos que se quedan en el corazón más que otros. Es normal por el tiempo pasado aquí y por sentirme muy bien. Como entrenador no sé si seguirá pero como todas las relaciones al principio hay mucha pasión y cuando baja sube el cariño. La luna de miel con el Real Madrid va a ser hasta el último día de mi vida", manifestó.

Ancelotti no quiso señalarse como el técnico que mejor representa la imagen del Merengue. "Esto no lo sé, el Real Madrid es un club especial que merece una actitud especial del entrenador y de todos los que trabajan aquí. Es lo que siempre he intentado hacer cada día", dijo.

Fuente: EFE