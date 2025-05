El enojo de Vaccari en conferencia de prensa tras el 0-2 del Rojo en Tucumán: “Te voy a aclarar algo, a mí nadie me…”

No le gustó nada. Julio Vaccari no solo se fue caliente por la derrota con Atlético Tucumán, también explotó en conferencia y se cruzó con una periodista por una pregunta sobre el próximo mercado de pases.

Cuando le consultaron por los rumores que vinculan al lateral chileno Felipe Loyola con el Bayern Múnich, el entrenador del Rojo no se guardó nada: “Te voy a aclarar algo. A mí nadie me dijo nada de ninguno de los futbolistas que están. Y, las veces que me hablaron para ver a algún futbolista, les digo que no estoy capacitado ni tengo ganas. Además, sería una falta de respeto que están jugando hoy en este plantel y que están dejando la vida por una causa”, sentenció.

Pero no se quedó ahí. Siguió descargando: “Es todo mentira. Que yo haya visto, que yo haya dicho, que yo haya mirado, que yo haya recomendado a un futbolista… Es todo mentira”, insistió. Y sobre el interés puntual por Loyola, fue tajante: “No lo sé. Yo, Julio Vaccari, no estoy al tanto”.

El enojo de Vaccari en la conferencia de prensa

Más allá de su bronca por los rumores, Vaccari también se mostró autocrítico por el rendimiento del equipo en Tucumán: “Pusieron cuatro centrales y le tiramos 15 pelotas a nuestro delantero para que dispute. Ahí me quedo con bronca. Cuando estas cosas suceden, es culpa del entrenador”, asumió.

El Rojo quedó como escolta en la Zona B, a tres puntos de Rosario Central, que será su próximo rival en un duelo clave. Además, se viene Boston River por la Sudamericana, y Vaccari ya mira el desgaste: “Hay posiciones donde tenemos recambio, pero hay dos o tres que me preocupan mucho de cara a esta seguidilla”, cerró.