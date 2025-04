Un campeón del mundo con Francia menospreció al Dibu Martínez: “No es un gran arquero, es molesto con sus…”

Este miércoles, el París Saint-Germain y Aston Villa se enfrentarán en la ida de cuartos de final de la Champions League desde las 16.00 (hora argentina) en el Parque de los Príncipes. Si bien la propuesta en la previa no pareciera ser tan atractiva frente a los otros duelos de esta misma instancia, cobra una cuota especial de morbo con la presencia de Emiliano Martínez en suelo galo, donde las heridas por la final del Mundial de Qatar 2022 aún siguen abiertas.

El Dibu es consciente de esta situación y planifica utilizarla como un arma a su favor. De hecho, el martes al arribar a la Ciudad Luz, lo hizo portando una gorra con un parche con los cuatro trofeos que ganó con la Scaloneta, incluida la Copa del Mundo. Se espera que el público local lo reciba de manera muy hostil en el estadio, como sucedió en otras oportunidades que visitó el país en los últimos años, y ya varias figuras actuales y pasadas del futbol francés apuntaron contra el portero argentino.

Bernard Lama, exarquero del PSG y campeón del mundo con Francia en 1998, apuntó contra el Dibu Martínez. (Foto: archivo)

Entre los que se manifestaron en los últimos días, se destaca el histórico exarquero de la Selección de Francia, campeón del mundo en 1998, y del PSG, Bernard Lama. "Es un poco molesto con sus provocaciones. No me gusta eso. Pero, fuera de eso, sigue siendo un buen arquero, nada más. No es un gran arquero. Es un buen arquero que ha tenido buenos momentos, como en la Copa del Mundo 2022. Pero no es EL gran arquero", lo menospreció este martes en diálogo con el podcast La voix des Gardiens.

Fuera de sus palos al Dibu Martínez, manifestó su confianza en que el cuadro parisino pueda avanzar en la serie y llegar a la final de la Champions: "Veo que son capaces de dominar a todos los equipos en cualquier contexto, sea en casa o fuera. Lo que hicieron ante el Liverpool nadie se lo esperaba. Tienen los recursos y la plantilla para poder conseguir algo este año", destacó.

Bernard Lama jugó entre 1992 y 1997 y entre 1998 y 2000 en el PSG, donde llegó a atajar en más de 300 partidos y levantó 5 títulos (en una época en la que el club de la capital francesa no era la potencia que es hoy en día), entre los que se destacan la Ligue 1 del '94 y la Recopa de Europa del '96. Además, integró el plantel de la Francia campeona del mundo en 1998 y de la Eurocopa en el 2000, aunque como suplente y a la sombra del icónico Fabien Barthez.