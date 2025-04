La grandilocuente sentencia de Vaccari tras el 2-1 agónico de Independiente ante Boston River: “El triunfo fue con un poco de…”

No fue una noche cualquiera en Avellaneda. Independiente tenía todo en contra: el cansancio acumulado, un rival duro y un calendario que no perdonó. Sin embargo, el Rojo se las arregló para sumar tres puntos clave ante Boston River y alimentar la ilusión en la Copa Sudamericana. Fue 2-1, con un final infartante y un equipo que sacó fuerzas de donde no había.

La previa ya pintaba complicada. Venían de jugar en la altura de Potosí, de empatar ante Lanús en la Liga y con poco más de 48 horas de descanso debieron medirse con los uruguayos. Por eso, las palabras de Julio Vaccari post partido no fueron solo declaraciones: “Una noche de Copa en esta cancha se vive con mística, y el triunfo fue con un poco de eso también”, soltó. Y agregó: “Ese gol de ellos y esos minutos finales, yo creo que hay algo dando vueltas y los chicos lo supieron aprovechar. Eso también es muy valorable”.

El DT también se deshizo en elogios al compromiso del plantel: “Lo de estos jugadores me emociona. Los centrales no estaban para jugar y empujaron hasta el último minuto. Si les llego a decir de tirar un partido, me matan”. El primer tiempo le costó al Rojo, sin claridad ni espacios. Pero en el segundo, con los cambios y algo más de movilidad, llegó el premio.

Vaccari explicó los ajustes tácticos que cambiaron la cara del equipo: “Nos estaba costando encontrar los espacios entre líneas. La idea era que los internos con buen pie tuvieran más opciones de pase y que no se nos metan atrás”, analizó.

Pero por encima de lo futbolístico, el mensaje fue emocional. “Me voy feliz por este grupo. Los jugadores se merecen este triunfo por el esfuerzo y cómo trabajan en la semana. Este equipo tiene un corazón enorme”, cerró el DT. Con la victoria, Independiente lidera el Grupo A y reafirma que, cuando el corazón late fuerte, todo es posible.