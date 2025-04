El sugestivo posteo de la esposa de Driussi tras errar el penal ante Barcelona: “La gente siempre mira el…”

Si bien River encontró por momentos un mejor funcionamiento que en los últimos encuentros y mereció la victoria en un Monumental vacío ante Barcelona de Guayaquil, por la segunda fecha de la Copa Libertadores, el mundo riverplatense no se contentó con un chato 0-0 y uno de los apuntados por el resultado fue Sebastián Driussi, quien falló un penal.

La posibilidad más clara para el Millonario de abrir la cuenta fue en el primer tiempo. Pero Driussi, que, dado que la infección del arquero Contreras había sido sobre él, se hizo cargo del penal después de que la pelota pasara por manos de Franco Mastantuono y Gonzalo Montiel, no pudo transformar el gol la infracción.

El penal errado por Driussi

Con el resultado puesto, muchos hinchas de River fueron críticos con el delantero, que pese a lo exitosa que fue su primera etapa no ha podido convertir un gol desde su regreso a Núñez en el último mercado de pases. Por eso, Vanessa Monteverde, esposa del Nº15, salió en defensa de su marido.

Este mediodía, Monteverde subió a su historia de Instagram una imagen de unas plantas con un texto sugestivo, que pareció aludir al flojo presente de Driussi, quien además carga con la mochila del valor de su pase: 10 millones de dólares. “No importa que hagas el 99% de las cosas bien, la gente siempre mira el 1% malo”, escribió.

La foto que posteó la esposa de Driussi. (Foto: Instagram)

Qué dijo Gallardo

Driussi fue apuntado no solo por el resultado de su ejecución sino por no haberle dejado el penal a Gonzalo Montiel, un especialista, y autor de uno de los penales más importantes en la historia de la Selección argentina. Por eso, Gallardo no pudo eludir la cuestión en conferencia de prensa y dejó en evidencia el motivo: “Sí, fue para que pudiera hacer su primer gol”, explicó el Muñeco.