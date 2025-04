"No manejo nunca más", Franco Colapinto sorprendió a todos con un brutal video

Franco Colapinto sigue dando que hablar en las redes sociales. El piloto de reserva de Alpine compartió una publicación audiovisual llamativa, pocas horas después de haber probado el auto de la escudería francesa de la Fórmula 1 en el autódromo de Monza.

El piloto argentino, de 21 años, forma parte del corto cinematográfico lanzado por la marca de moda española Scalpers. A Colapinto se lo ve conduciendo un Ford Mustang a gran velocidad por una ruta. Ante la infracción vial, es arrestado por un policía y fue así que sacó a relucir sus dotes actorales.

El video de la actuación de Franco Colapinto

En su cuenta de "X" (Twitter), Colapinto redactó: “Me llevaron preso por primera vez. Manejé muy rápido en Monza, me hicieron un par de multas y me dejaron sin puntos en la licencia. No manejo nunca más. Ciao”.

El cortometraje audiovisual tomó una rápida viralización y Manuel Ginobili, no lo pasó por alto. "¡Excelente!", comentó al posteo del piloto argentino.

Por qué Franco Colapinto corrió en Monza

Más allá de lo posteado por parte de Franco ante el lanzamiento de la campaña publicitaria, dejó un mensaje haciendo referencia a Monza, a lo que sus los aficionados hicieron principal hincapié.

En este sentido, es importante recordar que la elección del piloto de reserva de Alpine en el circuito del Autódromo Nacional de Monza, Italia, no es pura casualidad. Al mismo tiempo que se disputaba el Gran Premio de Japón, donde Pierre Gasly finalizó en el puesto 13 y Jack Doohan en el 15, Colapinto realizó las pruebas TPC (Test Previous Car) en dicho trazado.

En este sentido, los ensayos se realizan con monoplazas de al menos dos temporadas atrás destinados a los pilotos de reserva, algo que está planificado para el piloto argentino de 21 años. La actividad Franco Colapinto en Italia se hizo viral en las redes gracias a que varios aficionados subieron fotos y un video de él recorriendo varios de los sectores del trazado.